女保全偷塞紙條寫「你好醜」！　男復仇成功讓她被炒魷魚

紐約大羅徹斯特國際機場(Greater Rochester International Airport)有一名40歲旅客尼爾(Neal Strassmer),於6月下旬通過金屬探測門時,突然收到女保全遞來的紙條,沒想到上面竟然寫著「你很醜」(you ugly),讓他非常傻眼,決定向機場投訴女員工的惡行。這件事曝光後,許多深有同感的網友也紛紛表示,「我常去美國,最沒有禮貌的就是保全了!」

根據《紐約郵報》(New York Post)報導,尼爾當下拿到紙條時,原以為只是垃圾,所以沒有立刻打開它,反而是女保全頻頻轉頭問他「你不打算打開來看嗎?」雖然他覺得困惑,但仍然照著對方的請求打開紙條,卻意外地看到上面寫著「你很醜」的字樣,抬頭後還看到對方正在大笑的嘲諷模樣。

UPDATE: The airport security employee has been fired, according to TSA. Here's the video of the employee passing the mean note, laughing about it, and reaching for more paper to begin writing again. #ROC pic.twitter.com/wXLcD8aLwz