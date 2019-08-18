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女保全偷塞紙條寫「你好醜」！　男復仇成功讓她被炒魷魚

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▲▼ 紐約機場保全遞給乘客「你很醜」的字條後被炒魷魚 。（圖／翻攝自推特）

實習記者許祐誠／綜合報導

紐約大羅徹斯特國際機場（Greater Rochester International Airport）有一名40歲旅客尼爾（Neal Strassmer），於6月下旬通過金屬探測門時，突然收到女保全遞來的紙條，沒想到上面竟然寫著「你很醜」（you ugly），讓他非常傻眼，決定向機場投訴女員工的惡行。這件事曝光後，許多深有同感的網友也紛紛表示，「我常去美國，最沒有禮貌的就是保全了！」

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，尼爾當下拿到紙條時，原以為只是垃圾，所以沒有立刻打開它，反而是女保全頻頻轉頭問他「你不打算打開來看嗎？」雖然他覺得困惑，但仍然照著對方的請求打開紙條，卻意外地看到上面寫著「你很醜」的字樣，抬頭後還看到對方正在大笑的嘲諷模樣。

尼爾當下雖然覺得傻眼，但決定不理會女保全的惡作劇，便搭機前往堪薩斯州（Kansas）。但當他與朋友分享這起鬧劇後，覺得可能有「內心比較脆弱」的旅客受害，便在當天下午致電機場投訴，甚至當面向機場主管說明事情經過，結果對方卻以為他在開玩笑，擺出一臉不信任的表情。

尼爾在耗費一個多月後，終於獲得當天的監視器畫面，從畫面可見，當時女保全大笑過後，便開始撕另外一片紙條，疑似想要整下一位旅客。值得一提的是，由於遲遲未收到航空公司的消息，尼爾把影片上傳至國外知名娛樂平台「Reddit」，短短2小時過後，航空公司便主動聯繫他，他也稱之為「網路力量」。

後來美國運輸安全管理局（TSA）回應，這名保全並非直接雇用的員工，也不屬於機場的員工，而是第三方保全公司派來的人手，對於本次的惡作劇，「我們一直是採取零容忍的態度」，接收到投訴之後也立即展開調查，目前已經解雇該位保全。

這起事件曝光後，許多網友相當不諒解保全的惡劣行為，「一定是吃飽太閒沒事做」、「人品極差」、「她覺得玩笑很有趣，不知道被炒魷魚好玩嗎」。

不過，有網友卻持相反態度，認為是當事人缺乏幽默感，「我之前也收過一張紙條，上面問我有沒有做過割禮，但我只是覺得很好笑」，但許多網友卻不認同此想法，反嗆「雖然有些人覺得玩笑沒什麼，但我想大部分的人都會覺得被冒犯才對」。

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關鍵字：大羅徹斯特國際機場,Greater Rochester International Airport,保全,你很醜,尼爾,Neal Strassmer,北美要聞

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