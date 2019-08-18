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肺部疾病蔓延全美...2個月內近百人住院！疑「抽電子菸」導致

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▲▼電子菸,抽菸。（圖／pixabay）

▲美國在2個月內已有近百人肺部受傷住院，疑似與電子菸有關。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

許多人喜歡用電子菸來代替傳統香菸，不過美國疾病控制與防治中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）近日一份數據指出，在全美許多州都發生有民眾因為使用電子菸，而造成肺部受傷，不過確切的送醫原因還不明。

CDC指出，在6月28日到8月15日之間，已經有94個可能的病例，尤其病患以青少年和年輕人居多，地點分布在全美至少14個州，包含威斯康辛州、伊利諾州、加州、印第安納州和明尼蘇達州，但是目前還沒有確實證據可解釋病因，「這些各州的案例的確都有相似之處，也就是患者有使用電子菸，但是我們仍需要更多資訊來下結論」。

本月稍早，美國食品藥物管理局就已經收到許多電子菸使用者癲癇發作的通報，正在調查相關產品與神經系統症狀之間的關聯。威斯康辛州呼吸道疾病學家霍普特（Thomas Haupt）就表示，這些症狀都是感染所致，「目前病患唯一的共同點就是有使用電子菸，但還不曉得焦油或是排出的水蒸氣包含哪些成分，都還需要進一步調查。」

根據美國當地媒體報導，目前還未有死亡案例發生，不過症狀也不輕微。威斯康辛州衛生局副局長瓦澤查（Chuck Warzecha）表示，這些青少年都是因為呼吸短促、胸痛而住院治療，「有些人甚至需要靠機器輔助才能正常呼吸，經過治療後，病情都逐漸好轉，但不了解會不會有長期的影響」。

美國肺臟協會（American Lung Association）就曾表明，對電子菸可能會造成的肺部危害感到不安，因為電子菸上市至今短短15年，專家也無法完全理解其可能造成的健康威脅。

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關鍵字：電子菸

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