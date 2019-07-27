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賣「大麻電子菸」遭驗尿無毒　改「詐欺」移送…嫌po網討公道

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▲有網友臉書PO文，質疑台南市麻豆分局執法不公，他賣的菸品雖叫大麻電子菸，檢驗無毒反應，他個人也無毒品反應，警方竟以「詐欺」罪嫌辦他。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲有網友臉書PO文，質疑台南市麻豆分局執法不公，他賣的菸品雖叫大麻電子菸，檢驗無毒反應，他個人也無毒品反應，警方竟以「詐欺」罪嫌辦他。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友臉書PO文，質疑台南市麻豆分局執法不公，他因賣「大麻電子菸」被曹姓偵查佐以現行犯逮捕，他賣的菸品雖叫大麻電子菸，但不是賣大麻，商品檢驗後呈無毒反應，他個人也無毒品反應，但查無涉毒品，竟以「詐欺」罪嫌移送他，最後無保請回，他氣憤警方硬栽他罪名，麻豆分局稱有違法事證，由司法認定。

網友指稱：「我沒販毒，經檢驗後都呈現無一、二、三級毒品反應，後面控告我因為沒有販售俗稱大麻電子菸沒有含大麻而詐欺他……我暈倒」、「我一直強調~他叫大麻電子菸……不是大麻……不是大麻，還是送我詐欺，請問……大麻電子菸賣給你~驗沒毒我也不計較……搞到後面告我詐欺，試問大麻電子菸一定要有大麻，他就說是個名稱而已……我解釋你不懂嗎，搞到地檢署……重點真的沒有毒，你懂嗎？你們檢驗也無毒，如今你搞得我火大，試問我詐欺什麼……就一個大麻電子菸品因為內容物沒有大麻……所以我是詐欺」。

▲有網友臉書PO文，質疑台南市麻豆分局執法不公，他賣的菸品雖叫大麻電子菸，檢驗無毒反應，他個人也無毒品反應，警方竟以「詐欺」罪嫌辦他。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友說：「我坦蕩蕩~本產品也是無毒反應，為何硬要送我詐欺，大麻電子菸沒有大麻叫詐欺，麻花……澠不就通通詐欺？因為沒有麻花，這商品名稱叫大麻電子菸，沒有大麻……，麻豆分局曹先生，我們經由你們認定機構鑑定無毒……，本人採集尿意也無毒……，告我詐欺……我沒有毒品可以賣，無毒告我詐欺……，我也附上檢驗報告~還能告我詐欺，大麻電子菸沒有大麻……天ㄚ」，「我市井小民~沒毒可以賣，我單純以商品名稱~大麻電子菸，告我詐欺~我們商品叫大麻電子菸，請大家幫我們分享」。

該名網友PO文被網友們分享，並轉PO到爆料公社，引起網友熱議，網友說「今天去買老婆餅。沒有老婆。我可以提告餐廳嗎？真的是官說你有罪就有罪。好大的官威」、「鴉片粉圓怎麼沒抓？」、「蘋果手機慘了，可以告嗎？沒有蘋果！麻婆豆腐沒有麻婆，如果這樣成案的話，哇好多公司要被吿了，大金冷氣沒有金告，豐田汽車沒有田告，賣吃的應該會被搞死了！長官不要這要搞嘿，如果真的要弄版主換個方式，查查水錶我們可以接受，用商品名稱這真的不太恰當！雖然版主擁有這個商品也挺瞎」。

但也有網友持不同意見：「看回文就知道，大部分人都不懂這篇的重點，很容易就被帶風向了，就算名稱不叫大麻而是叫大蒜好了，只要銷售時是打著內含大麻的名義（明示或暗示），那結果就是只有兩種，有含毒品就毒品罪，沒含毒品就詐欺罪賣電子菸故意取名叫（大麻電子菸），暗示你可以買來改造，這種心態已經很明顯了，還有一堆人幫腔罵警察，台灣的一般百姓素質真的讓人吃驚！」。

▲有網友臉書PO文，質疑台南市麻豆分局執法不公，他賣的菸品雖叫大麻電子菸，檢驗無毒反應，他個人也無毒品反應，警方竟以「詐欺」罪嫌辦他。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

台南市警麻豆分局對此回指出，本案在偵查過程蒐集有違法之虞，本依職權以詐欺罪嫌移送，另檢體送檢驗單位檢驗，基於偵查不公開，不對外說明，定罪與否由司法機關依事實認定。

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關鍵字：網友,詐欺,麻豆分局,大麻,電子菸

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