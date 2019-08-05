霧裡看電影！鄰座「10分鐘深吸一次」電子菸90分鐘抽到爽　她嘆無法可管

▲電影院示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友趁著假日，前往北部一間知名影廳看電影；然而，當她在欣賞電影的時候，坐在隔壁的人竟每隔5到10分鐘，就會拿出電子菸來吸。原PO雖然不排斥吸菸的人，但片長一共90分鐘，對方沒隔多久就來一次「深呼吸」，實在大大影響其他人的觀影品質，這種行為更讓她直呼，「超自私！超沒品！」

「隔壁的人每5到10分鐘就把口袋的電子菸拿出來吸！每回合深吸深吐3、4次。」這位女網友在「爆怨公社」貼文表示，她昨（4）日下午前往北部一家知名影廳看電影時，在片長90分鐘的期間裡，坐在隔壁的人竟不斷拿出電子菸來吸，直到電影結束，而這位癮君子的朋友還調侃他「菸癮很重」。

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原PO雖然對此感到十分傻眼，但她因為不想干擾別人看電影，也怕一言不合而被對方出手攻擊，所以並沒有當場阻止。此外，原PO還表示，「菸害條例法只管紙菸，電子菸在禁菸區使用，無法可管！」所以她即便心中無奈滿點，仍沒有立場在影廳制止對方吸電子菸。

▲一名男子在電影院抽電子菸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網友看到貼文紛紛留言回應，「竟然有這種人，朋友還不制止」、「電子菸雖然尚未在規範內，但就是個人公德心問題」、「不論紙菸或電子菸，在使用時都該顧慮場合和旁人感受」、「影響到他人就是不對」、「沒電子菸就能忍，有電子菸就不能忍」、「就算菸癮很重也不至於連90分鐘都忍不住吧」。

據悉，衛服部國民健康署在網站提到，在禁菸的公共場合中，抽電子菸或加熱式菸品都是「擬納入菸害防制法，未來視同吸菸管理。」因此在現階段《菸害防制法》的條文中，確實只有管制「紙菸、菸絲、雪茄及其他菸品」。

不只是電影院，像是超商、騎樓等公共場合，目前都沒有法條明確禁止電子菸的使用，其他民眾也只能透過口頭勸阻。不過無論身在何處，如果在吸菸時，以不影響他人為原則，想必就能降低對方的困擾，自己也不會因為他人側目而感到不自在。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！