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「買走私菸彈好累」衛福部718前需回應連署：開放加熱菸、徵收健康捐

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▲▼電子菸,加熱式電子菸,IQOS。（圖／讀者提供）

▲加熱式電子菸。（圖／讀者提供）

政治中心／綜合報導

有民眾5日向立委何志偉陳情，從國外攜帶加熱式電子菸遭到海關扣押，希望政府能夠開放進口。而根據網友也在「公共政策網路參與平臺」連署提議，將加熱式不燃燒菸品納入健康菸捐、列入菸品管理，目前已經超過5000人附議，依據規定，衛福部國民健康署需於7月18日前提出具體的正式回應。

▲▼網友連署希望加熱式菸品納入菸捐。（圖／翻攝公共政策網路參與平臺）

▲網友連署希望加熱式菸品納入菸捐。（圖／翻攝公共政策網路參與平臺）

網友們在「公共政策網路參與平臺」上的提議內容為，日本、韓國、馬來西亞等國家已合法開放及納入菸品管理，直到2018年加熱不燃燒菸品已經在43個市場銷售，全球已有500多萬名吸菸者使用。

由於加熱式不燃燒菸品將菸草棒加熱時並不會產生煙霧或菸灰， 使用者於吸食菸草棒較吸菸者吸菸後並不會產生殘留氣味， 對空氣品質也無負面影響。但是，走私加熱式菸品猖獗，在台灣卻無法可管只能叩關，因此，網路連署提議，將加熱式不燃燒菸品納入健康菸捐、列入菸品管理。

有網友在該平台留言區表示，「買走私菸彈好累，可以讓我們合法買，合法繳稅嗎？」、「支持開放，支持菸捐公開透明化」；不過也有網友認為，「憑什麼我選擇健康無害的產品了還要繳健康捐？可以收稅啊！為啥是健康捐？」、「支持合法化但為什麼要健康捐？抽煙者誰受惠到？」

另外，關於台灣菸捐究竟用於何處？根據衛福部最新的菸捐金額資料，2018年的菸捐收入約新台幣281億元，其中，50%供全民健保的安全準備，24.2%用在罕見疾病等醫療費用、癌症防治、中央與地方菸害防制及衛生保健之用。

衛福部資料顯示，2019年的菸捐推估將有新台幣255億元。依2010年至2017年成人吸菸人口線性趨勢與2018年實際菸捐收入數估算，2019年預計菸捐收益使用，衛福部也會按照過往會銜財政部發布的菸捐分配與運作辦法，運用在以下五個項目，包括：
一、50%供全民健保的安全準備及補助經濟困難者之保險費。（約149.98億元）
二、27.2%供罕見疾病等醫療費用、癌症防治、中央與地方菸害防制及衛生保健之用。（約69.3億元）
三、16.7%提升預防醫學與臨床醫學醫療品質、補助醫療資源缺乏地區及辦理生產事故救濟等之用。（約42.585億元）
四、5.1%供中央與地方社會福利及長期照顧資源發展之用。（約13億）
五、1%供中央與地方私劣菸品查緝及防制逃漏之用。（2.55億）

▲▼2019菸捐推估收入255億元。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲2019菸捐推估收入255億元。（圖／記者李帛窈 整理製表）

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關鍵字：加熱式菸品,菸捐,電子菸,財政部

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