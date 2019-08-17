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老人家嫌「漢堡不健康」卻狂吃高油鹽自助餐　鄉民幫平反：被拖累的

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▲▼ 漢堡,速食 。（圖／pixabay）

▲ 漢堡 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「好吃的東西不健康、難吃的東西卻很健康」相信是許多人心中覺得難以接受的事實。一名網友就點出常見的現象：老人家會覺得漢堡不健康因而勸年輕人少吃，但自己卻又愛吃油油的豬腳或是自助餐等，看起來也沒有健康到哪去。對此網友們分為幾派，其中有不少人認為漢堡是無辜的，「被薯條拖累」、「一堆夜市小吃更不健康啊」。

一名網友在PTT八卦版發文，他表示自己今（17日）中午吃了一個牛肉漢堡，裡面不僅有生菜還有番茄片，「人體該要有的營養都有了。」然而他也指出，很多老一輩的人都會認為漢堡很不健康，但是卻寧願吃一些肉羹、肉圓或是很油的自助餐，「油也不知有沒有在換，衛生更不用講了。」不明白為何他們寧願吃一些比漢堡更不健康的食物。

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這篇貼文一出，立刻引發眾鄉民討論，有人主張「漢堡是被拖累的」，原因是一般人通常都會搭配薯條飲料等配餐，組合起來熱量爆表，很多老人家才會有這樣以偏概全的既定印象，「是炸雞薯條拖累的，因為一起賣」、「都是薯條可樂的錯！」、「速食套餐一套就破千大卡了」、「很多老人想法都無法更新的」。

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▲▼麥當勞薯條。（圖／記者許力方攝）

▲一提到漢堡，不少人就容易聯想到薯條、炸雞等高熱量炸物。（示意圖／記者許力方攝）

不少網友也很認同原PO看法，「台灣的垃圾小吃，九成比速食店不健康」、「點便當+珍奶好健康」、「老人家都這樣，然後煮高糖高鹽」、「很多自助餐的菜都泡在油裡超亮的，更不用說糖醋排骨、炸雞腿等主菜了」、「分開吃健康，一起吃變垃圾食物」。

然而也有人點出，很多店家的漢堡肉不見得是真的百分之百的豬肉或牛肉，有可能是混合了很多油脂的組合肉，加上漢堡不可能不搭配醬汁，蔬菜的量說實在的也不太夠，的確可能不算健康；因此如果能把高油高鹽的醬汁拿掉、換上優質的蛋白質如雞胸肉等，應該會改善很多。

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關鍵字：漢堡,PTT,老人家,自助餐,熱量,炸物

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