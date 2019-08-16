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補習經過地下街！他一回想「全是臭豆腐味」超吸共鳴　網點名：這麵包更臭

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萬安一號演習,交通管制,空襲警報,台北街頭,人車管制,台北車站,台北街頭（圖／記者姜國輝攝）

▲補習街「南陽街」在台北車站附近。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北知名補習街「南陽街」是許多學生的回憶，不少人就算出社會了，對附近的購物、美食據點還是瞭若指掌，其中，北車4條地下街是學生必逛的血拚聖地。一名網友發文，說以前去補習一定會經過地下街，「有家在賣臭豆腐的，整條地下街都是那個味道」，讓他忍不住發問「為啥北車地下街賣臭豆腐= =？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上閒聊，說他以前去補習，必經過地下街，底下有一間在賣臭豆腐，所以整條地下街就充滿臭豆腐味，讓他忍不住直呼，「超恐怖，有人同感嗎= =？」也直問「為啥北車地下街賣臭豆腐= =？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，有人也很有同感，「20公尺的範圍吧，可先遠遠地，深深吸口氣，『3、2、1』，按下移動加速鍵，快速優雅的一口氣穿越臭豆腐危險區域」、「補國文……也被臭豆腐荼毒了大概一整年」、「臭豆腐那段味道有夠雜，母湯XD」、「後面靠近消防隊那邊真的超臭」、「Z區超級臭」、「真不懂怎麼可以賣味道這麼重的東西。」

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▲▼大吉祥香豆富的臭豆腐遠近馳名。（圖／資料照）

▲地下街的臭豆腐味讓網友超難忘。（示意圖／資料照）

恐怖的不只臭豆腐，還有網友點名另一款食物，「咖啡麵包更不能接受」，沒想到引起許多共鳴，「那個咖啡麵包還在賣嗎？那個也很臭」、「後段啊！有10年了吧？不過我也很討厭咖啡麵包的味道，還好現在沒有了」、「原來是咖啡麵包的味道喔！為什麼那麼臭」、「咖啡麵包消失很久了，味道有夠不自然」、「以前咖啡麵包的味道只要捷運一開門，用聞的就知道到台北車站了」、「咖啡麵包史上最臭，臭到不行，臭到現在想起來還是很氣。」

不過就有人說，不管是臭豆腐還是咖啡麵包都很好吃，「臭豆腐好吃，我每天都要吃50塊臭豆腐」、「臭豆腐+咖啡麵包超銷魂der」、「我怎麼覺得咖啡麵包滿香」、「很臭，可是我愛吃」、「臭豆腐很好吃啊」、「那間臭豆腐蠻好吃的，但真的整條地下街都它的味道。」

▲捷運站,街舞,年輕人,練舞,公共空間,地下街,次文化。（圖／記者謝婷婷攝）

▲許多學生喜歡逛地下街。（示意圖／記者謝婷婷攝）

據悉，之前就曾有網友發文討論地下街的味道，怒譙台北車站的地下街，「超噁心永遠都在臭，到底是什麼東西這麼臭」。鄉民則紛紛劍指「臭豆腐」，表示「不知道哪個天才批准在密閉空間賣臭豆腐啊」、「夾雜大腸的腥臭味」。

網友覺得最可怕的不是臭豆腐，而是油味、蟑螂味、和死老鼠味，「大家真的都以為是臭豆腐喔，很明顯是蟑螂味啊」、「認真回，蟑螂味+肥宅味」、「素食和臭豆腐那兩家混和的味道」、「還有一區都是宅臭味」、「明明死老鼠的味道」；當時也有不少鄉民點名「咖啡麵包」，直呼化工味讓人不舒服，不過該店早已撤走。

另外，該間麻辣臭豆腐從97年開始在地下街營業，因為常被投訴很臭，多年前花了10幾萬增設抽風、活性炭與玻璃等除臭設備，但環保局、衛生局以及學者到店內勘察後，之後開始停售臭豆腐，改為用手工豆腐代替，目前仍在Z區地下街營業。

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關鍵字：台北車站,地下街,臭豆腐,PTT

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