彰化不二家蛋黃酥改名　「排3hr不一定買得到」店外百公尺人龍

▲「不二家」蛋黃酥改名「不二坊」，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中正路上的「不二家蛋黃酥」，因為名氣大又特別好吃的關係，慕名而來的顧客相當的多，去年9月14日下午遭黑衣男潑漆還在店門口放寶蓮燈後，店家人氣不減反增，今年改名「不二坊」，7月底還在台中南屯區展店，讓許多代購業者掀起幫忙排隊代購熱潮，距離中秋節還有1個月的時間，排隊人潮依舊不減。

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不二家的店緊鄰彰化市三民市場，平日就已經排隊人潮就很多，更何況遇到假日期間，人車爭道景象環生。去年9月才有男子因不滿買不到蛋黃酥，加上店家態度不佳，憤而潑漆洩憤，但新聞曝光後絲毫不影響民眾搶購意願，甚至還吸引更多民眾跟風，今年甚至排隊人潮塞滿鄰近騎樓、車道，還有網友直接於社群網站開單代購，行情水漲船高。

▲站著滿滿排隊人潮。

不二家蛋黃酥口感、味道獨特，吸引眾多慕名而來的顧客搶購，平日排隊人潮就已相當多，每逢假日、佳節時常可見人龍將鄰近的騎樓、車道擠得水洩不通，也因店家名氣過大，就有現場排隊的民眾說，店家的電話真的都沒在接的，只能留言，為了能馬上吃到蛋黃酥，只能乖乖到店門口排隊，真的很無奈。

▲不二家蛋黃酥外皮酥脆內軟。

到底「不二家蛋黃酥」有這麼好吃嗎？一名現場排隊的民眾說，它皮酥內軟，飽滿的內餡自然的蛋香，甜而不膩的味道，會讓人吃了還想再吃，雖然價格也從30元一路漲到40元，但是就算吃到長胖長肉，也一定要吃。

▲去年有蛋黃酥代購業者說寧願排隊賺價差。

不過，店家每人限購120顆，大約有7成以上都是代購者，有的還攜帶板凳，有名代購者透露，排1天才輪到3次或4次，一次3盒共到9盒，一盒成本600元，轉手賣850元，等於一盒賺250元，一天最多可賺2000多元，但是蛋黃酥不比其他餅乾類可以久放，還要用現金先買起來囤放再兜售，「賺的利潤真的不高，且是辛苦錢啦」。

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