　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化不二家蛋黃酥改名　「排3hr不一定買得到」店外百公尺人龍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲不二家蛋黃酥改名不二坊，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲「不二家」蛋黃酥改名「不二坊」，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中正路上的「不二家蛋黃酥」，因為名氣大又特別好吃的關係，慕名而來的顧客相當的多，去年9月14日下午遭黑衣男潑漆還在店門口放寶蓮燈後，店家人氣不減反增，今年改名「不二坊」，7月底還在台中南屯區展店，讓許多代購業者掀起幫忙排隊代購熱潮，距離中秋節還有1個月的時間，排隊人潮依舊不減。

▲不二家蛋黃酥改名不二坊，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮翻攝）

請繼續往下閱讀...

不二家的店緊鄰彰化市三民市場，平日就已經排隊人潮就很多，更何況遇到假日期間，人車爭道景象環生。去年9月才有男子因不滿買不到蛋黃酥，加上店家態度不佳，憤而潑漆洩憤，但新聞曝光後絲毫不影響民眾搶購意願，甚至還吸引更多民眾跟風，今年甚至排隊人潮塞滿鄰近騎樓、車道，還有網友直接於社群網站開單代購，行情水漲船高。

▲不二家蛋黃酥改名不二坊，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲站著滿滿排隊人潮。

不二家蛋黃酥口感、味道獨特，吸引眾多慕名而來的顧客搶購，平日排隊人潮就已相當多，每逢假日、佳節時常可見人龍將鄰近的騎樓、車道擠得水洩不通，也因店家名氣過大，就有現場排隊的民眾說，店家的電話真的都沒在接的，只能留言，為了能馬上吃到蛋黃酥，只能乖乖到店門口排隊，真的很無奈。

▲不二家蛋黃酥改名不二坊，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲不二家蛋黃酥外皮酥脆內軟。

到底「不二家蛋黃酥」有這麼好吃嗎？一名現場排隊的民眾說，它皮酥內軟，飽滿的內餡自然的蛋香，甜而不膩的味道，會讓人吃了還想再吃，雖然價格也從30元一路漲到40元，但是就算吃到長胖長肉，也一定要吃。

▲不二家蛋黃酥改名不二坊，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲去年有蛋黃酥代購業者說寧願排隊賺價差。

不過，店家每人限購120顆，大約有7成以上都是代購者，有的還攜帶板凳，有名代購者透露，排1天才輪到3次或4次，一次3盒共到9盒，一盒成本600元，轉手賣850元，等於一盒賺250元，一天最多可賺2000多元，但是蛋黃酥不比其他餅乾類可以久放，還要用現金先買起來囤放再兜售，「賺的利潤真的不高，且是辛苦錢啦」。

【其他新聞】

女持香蕉刀削掉警察手臂肉　法院輕判緩刑：她有精神障礙需強制就醫　

豪大雨嚇人　鹿港老街水泥瓦屋頂 「轟隆」塌陷

ET快訊
獨／揭楊秋興坐韓國瑜團隊「冷板凳」　潘恒旭轟：我看不起你
夫妻31歲退休環遊世界！親友酸「很快花光積蓄」 …現況曝超驚
男童頭顱噴飛「滾落爸媽眼前」！樂園急蓋全球最高滑水道

關鍵字：不二坊,蛋黃酥,代購,人龍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一日志工OS桑阿松親子檔　為舊玩具尋找第二個家

坐客運一瞥！他放大拍隔壁…「正港老司機」神淡定看A片　網笑噴：畫素一絕

早餐開心嗑飯糰「裡面竟包了5元硬幣」　網一看全笑歪：現金回饋啊

影／西南風吹不停！雨彈炸中南部再5天　氣象局：今明降雨最猛烈

上路半個月22萬人申請　2500元育兒津貼讓地方媽媽有感

1999年初代寶可夢卡值多少錢？　有人花337萬天價收藏全套

人被夾在門外「懸空拖行400M」...女摔馬路噴血　公車司機冷嗆一句　網氣肉搜

長腿妹跨越月台警戒線拍網美照！　雙腳懸掛在外「等人吹哨」網全看傻眼

92歲阿嬤登高都比你強！年輕人快站出來　挑戰限定版101天際線

西南氣流山區豪大雨　台24線霧台坍方17日搶通

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限哀怨：陪我嘛～

一日志工OS桑阿松親子檔　為舊玩具尋找第二個家

坐客運一瞥！他放大拍隔壁…「正港老司機」神淡定看A片　網笑噴：畫素一絕

早餐開心嗑飯糰「裡面竟包了5元硬幣」　網一看全笑歪：現金回饋啊

影／西南風吹不停！雨彈炸中南部再5天　氣象局：今明降雨最猛烈

上路半個月22萬人申請　2500元育兒津貼讓地方媽媽有感

1999年初代寶可夢卡值多少錢？　有人花337萬天價收藏全套

人被夾在門外「懸空拖行400M」...女摔馬路噴血　公車司機冷嗆一句　網氣肉搜

長腿妹跨越月台警戒線拍網美照！　雙腳懸掛在外「等人吹哨」網全看傻眼

92歲阿嬤登高都比你強！年輕人快站出來　挑戰限定版101天際線

西南氣流山區豪大雨　台24線霧台坍方17日搶通

經寶精密併購法商發威　2020搶攻航太維修市場商機

經濟持續下滑　港府「派糖」191億元港幣紓困

每天超時工作...陳其邁酸韓國瑜：我從來不會睡到中午才上班

AV女優露腋毛：女生也能表達性慾！　《AV帝王》開拍第二季

泡泡尿＝腎臟病？醫揭鑑定「這成份」才關鍵...2狀況也可能產生

法鬥溜滑板載同伴！帥氣補兩腳...下秒慘變「滑水道」

金鐘54視覺海報出爐！黃子佼再接金鐘主持棒

網紅彥婷忘情飆歌　愛貓聽完卻「綜藝摔」...男友笑聲超魔性！

他摔碎女友眼影慘變「18銅人」！PO照討拍...網歪樓：色號好生火啊

菅田將暉為演《3年A班》暴瘦10kg！奪男主角獎讚「此生無憾」

生活熱門新聞

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專..

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

高雄「盒爆炒飯」份量太多　她氣..

彰化大雨水淹及腰　20年來最嚴..

大型安全帽店滿街開　都誰在逛？

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

9縣市豪大雨特報　氣象局：周五..

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

狗狗肉反萌差！妹討拍照　網笑炸

她叫外送「不想剝蝦」開碗蓋驚呆

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

友結婚！她包6千元沒位…真相曝

即／豪雨夜襲高雄　甲仙等5區停..

更多熱門

相關新聞

交出50人代購名單！吳宗憲爆不會抽菸

總統專機私菸案延燒，檢調發現國安人員多次利用總統出訪機會，呼朋引伴「團購」免稅菸，目前遭羈押禁見國安局少校吳宗憲、張恒嘉只是在這次團購中負責彙整訂單、下訂，背後可能還涉及更多「買菸人」。偵訊期間，吳宗憲為了證明沒與私梟合作賺差價，已經將一份50人的團購名單交給檢調人員。

超模、蕾哈娜都瘋這牌「馬甲褲」

收台幣代購淘寶　「百購站」地下匯兌13億元

台中必吃蛋黃酥每人限購24顆！

南韓7大「人氣美妝」台灣就有！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面