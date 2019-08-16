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突然變紅線！他離開3hrs「停車格被塗黑」恐吃紅單…里長嘆氣曝真相

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記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園一名車主抱怨，他將車停在頂興路段的停車格內，沒想到當他回來開車時竟發現停車格被黑漆塗黑，旁邊還畫上紅線，讓他看到當場爆氣，倘若因此被開單到底要算誰的？對此，當地里長表示，該停車位多次被舉報，且要施工早有標示。

一名民眾15日到桃園頂興路段停車，離開3小時再回來立刻發現停車格本來的白線被塗黑，讓他當場傻眼，「玻璃前放著大大的電話號碼，有想到打的電話通知移車嗎？試問我被開單或檢舉要找誰討呢？」

▲▼突然變紅線！他離開3hrs「停車格被塗黑」恐吃紅單…里長嘆氣曝真相。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼原PO發現停車格被塗黑，當場氣炸。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼突然變紅線！他離開3hrs「停車格被塗黑」恐吃紅單…里長嘆氣曝真相。（圖／翻攝爆怨公社）

此外，該停車格地上用白漆噴寫5月16日至19日施工「車格取消」，由於日期經過3個月之久，讓該名車主完全無法聯想到道路要施工，才會將車輛臨停停車格離開，「打電話詢問里長，得到的結果卻是推託，裝傻，不知道，沒通知，沒收到公文說要施工！態度非常不佳」。

龜山區山德里長表示，該停車位早已被民眾舉報多次，有人白天停自家轎車，晚上用大卡車的車輪佔位，「人家要出來，右轉都看不到車子」。另外，由於該車格位於路口轉彎10公尺處，本就不該設有，容易影響交通安全。

交通局停管局科科長魏光譽表示，現場本就設有警告，並且早預告施工禁停，「施工時車主的車還是停在這裡，我們已經聯繫多次無效，轉至轄區員警來聯繫車主，也是聯繫不上」；他也強調，不會對該名車主開罰，倘若民眾有收到罰單，可到監理站提出申訴。

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關鍵字：桃園,停車格,爆怨公社,塗黑,紅線

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