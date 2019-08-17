90公斤男租屋被「人身回絕」：怕太胖踩壞木地板　釣出網友各種奇葩經驗

▲租屋房客和房東何得來很重要。（圖／翻攝自591租屋網）

記者張靖榕／綜合報導

一名體重90多公斤的男網友日前上租屋網租屋，卻被男房東以「怕木地板被踩壞」為由拒絕，讓他無奈抱怨，「如果地板那麼容易被踩壞，我還不敢租勒。」結果釣出不少網友也有過誇張的租房經驗，「好房東，好房客，真是可遇不可求。」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，之前在591租屋網看到中意的套房在出租，問房東隔天下午方便過去看房嗎，結果對方劈頭就說，「可以啊，不過我還是需要針對房客做租篩選，請問你幾公斤？」他傻眼回覆9X公斤，結果被回絕「因為我這房間是木頭地板，所以擔心體重太重的人可能會把地板踩壞，所以不好意思唷……」

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▲房東怕原PO體重太重踩壞木地板。（圖／翻攝自pixabay）

首次在外租房的原PO表示，大概知道房東會篩選房客，但還是第一次聽到租房要報體重的。他抱怨，體重太重怕走路太大聲吵到樓下還能理解，但擔心會踩壞地板「你是以為胖子都有練千斤墜嗎？如果那麼容易被踩壞，我還不敢租勒。」他好奇，大家租房子的時候，聽過房東提出什麼樣的傻眼條件。

網友紛紛留言，「遇過要查工作跟作息的，還要求要有良民證和工作證明，如果是學生還要求有學生證或在學證明」、「我也遇過，說因為2樓是頂樓加蓋木頭裝潢，怕小孩會踩壞受傷，所以不租給有小孩的」、「遇過最傻眼的租屋經驗，房東似乎是外貌協會會長，因為他說『不好意思，我只租給美女』，我當下傻住…。」

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