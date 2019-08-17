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高一課本都是蔡英文、陳水扁　立委：民進黨置入公民教科書

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▲▼國民黨立委林奕華召開教科書竟成為民進黨文宣記者會，批評新版公民與社會教科書淪為民進黨文宣品。圖／記者屠惠剛攝）

▲林奕華召開「教科書竟成為民進黨文宣」記者會，批評新版公民與社會教科書淪為民進黨文宣品。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立法委員林奕華16日召開記者會，認為南一書局出版的「公民與社會」教科書選圖偏頗，要求教育部責成相關單位，選用民進黨總統蔡英文、前總統陳水扁等照片，卻沒有國民黨的前總統馬英九，要求立即廢止該版本高中公民與社會教科書審訂字號，並全面清查其他教科書是否有相同情況。

林奕華表示，特定版本的高中「公民與社會」教科書中，大量出現民進黨政治人物的照片，顯然有替執政黨施政擦脂抹粉，且書中有許多政治性照片，並非不可替代性。即便教科書內容要跟上時事、與時俱進，也不可因此大量置入民進黨政治人物，並讓教科書淪為執政黨政令宣導的管道。

▲▼國民黨立委林奕華召開教科書竟成為民進黨文宣記者會，批評新版公民與社會教科書淪為民進黨文宣品。圖／記者屠惠剛攝）

林奕華質疑，教育部是否已將政治力伸入教科書？否則為何許多內容都是替民進黨隱惡揚善，照片選擇也是以民進黨政治人物為主？要求教育部立即更換該版本「公民與社會」教科書中非必要的政治性照片，並將教育部原訂的教科書審訂字號予以廢除。

林奕華以該版本教科書介紹國籍法、原民權益與國會頻道為例，新聞媒體有許多甘惠忠神父個人秀新身份證等照片，何以一定要用甘神父與林全、賴清德合照？爭取原民權益的社會賢達或立委非常多，為何要選用民進黨籍、酒駕又只擔任一屆不到的立委照片？難道沒有更具代表性的社會賢達或原住民立委嗎？而國會頻道為何要選用民進黨籍個別委員的質詢畫面，而非院會畫面？

▲▼國民黨立委林奕華召開教科書竟成為民進黨文宣記者會，批評新版公民與社會教科書淪為民進黨文宣品 國教院教科書中心主任楊國揚 。圖／記者屠惠剛攝）

此外，林奕華也提到，為何教科書將民進黨前總統陳水扁、總統蔡英文以及前副總統呂秀蓮、副總統陳建仁，甚至蔡英文任命的3位行政院長照片都全部置入，卻沒有一張國民黨籍的前總統馬英九或前副總統蕭萬長、前副總統吳敦義，難道教科書是民進黨的文宣品？該版本也出現希特勒與納粹禮的圖片，雖然圖文有略作解釋，但將納粹禮照片放入高一教科書，仍是非常的不恰當！

林奕華感嘆，過去民進黨在野時期，一再呼籲黨政軍退出校園，但民進黨執政後，卻一再將政黨意識型態，直接伸入教科書內容之中，污染最後的教育淨土。呼籲民進黨立即停止將政治黑手伸進教科書中，讓教育回歸專業，教育部也應該立即改正所有錯誤，嚴守教育中立、還給學生及家長乾淨、不受政治力干預的受教權。

▼「公民與社會」教科書課本引用各黨派照片比較。（圖／立委林奕華辦公室提供）

▲▼公民與社會教科書課本引用各黨派照片比較。（圖／立委林奕華辦公室提供）

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