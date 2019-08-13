影／嘉義爆國小師諷學生被打是報應　家長淚訴設私群排擠小孩

記者許展溢／台北報導

嘉義縣平林國小爆教師網路霸凌學生案件，竟設立私群組孤立學生，家長出面哭訴造成小孩心理傷害。人本教育基金會今（13日）公開老師近1年來在私群對話，轟教育部至今不肯面對問題。

人本教育基金會中部聯合辦公室主任陳怡文說，去年9月7日，該老師邀班上4位擔任幹部的女學生進臉書Messenger群組，名稱取為「反真討厭團」，有學生問為何是「真討厭」，老師回是針對班上座號3號的「曾」姓同學 。

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▲人本教育基金會召開「設群組分化學生，怎堪為人師？」記者會。（圖／記者許展溢攝）

人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，老師帶頭成立群組，學校卻僅說管教方式不夠好，甚至稱並「沒有具體對學生造成傷害」，但此行為，除曾同學受到傷害，被拉進群組的其他同學也是受害者，因群組的4位學生，不僅要時常回報班上同學在學校乖不乖等狀況，也必須跟著老師一起附和、嘲諷。

▲人本教育基金會要求教育部重視此案。（圖／記者許展溢攝）

陳怡文根據對話指出，某次曾同學在學校打籃球，因場地關係和校外生吵起來被打了，老師卻在群組說「告訴你們一個好笑的事，3今天在球場被打，然後一把鼻涕一把眼淚，哭著跑回辦公室求救。哈哈。」 ，1個月後又說「現世報很快的，像3在球場被打，就是報應 。相信去國中，會更慘，被打得更慘。」

▲曾同學媽媽落淚說，站出來就是希望不要再有其他小孩受到傷害。（圖／記者許展溢攝）

陳怡文認為，該師不僅沒協助處理學生受傷的事情，反而在群組中訕笑學生，更能在群組對話中，常見該師以類似挖苦 、諷刺的方式對待其他同學，也會在課堂中摔椅子 、丟粉筆等行為威嚇學生，甚至用開合跳體罰學生，如試卷沒簽名200下、提議換座位300下等。

曾同學媽媽落淚說，今天站出來就是希望不要再有其他小孩受到傷害，尤其想到當時課堂上團體活動，大家要一起看電影，小孩回家哭訴被剝奪跟同學相處機會，雖然現在剛上國中狀況好很多，但提到這件事還是很難受。

▲▼人本教育基金會公開老師群組對話。（圖／人本教育基金會提供）

中山大學教育所暨師培中心專任副教授陳利銘認為，老師挖苦嘲諷學生，還要求過量作業，並以開合跳處罰都屬於情緒、肢體虐待，完全符合霸凌事件，呼籲老師應以正向管教回應家長期待，相關單位也要建立霸凌教師的處理及解聘的程序。

至於為何時不時就會傳出有老師有以上有恃無恐情況，陳利銘分析，有些老師認為自己在班上就是國王皇后，很多管教行為認為都很合理，不清楚自己的行為其實已造成傷害，更不知道自己有錯。

▲陳利銘說，有些老師就是把自己當成國王皇后。（圖／記者許展溢攝）

人本基金會最後要求，該班學生雖已畢業，但老師長期分化、孤立，嘉義教育處要快點成立調查小組，解聘該老師，不該再由學校處理。針對「言語羞辱」、「歧視」、「以任何方法孤立學生」、「侵害學生人格尊嚴」等，教育部也應納入不適任教師。