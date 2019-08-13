教你和AI做朋友！教育部免費教材上線　師生、家長想學就來

▲郭伯臣說，《和AI做朋友》教材所有師生和家長都可免費下載使用。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

因應108新課綱上路，教育部委託發展《和AI做朋友》教材及教案套書，今（13日）正式出版電子版。教育部資科司司長郭伯臣表示，師生和家長可以上網免費下載使用，盼藉此讓中小學學生有淺入深認識AI。

郭伯臣說明，未來12年課綱的資訊課程，AI也是一部分，這套教材是委託大學教授帶領國中小、高中老師一起研發，特色是讓第一線老師能轉化成學生較容易懂的語言，未來老師可自行選取適合學生部分進行教學，學生及家長有興趣也可一起學習。

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教育部指出，考量推動人工智慧教育時，不該只著重高階研發人才的培育，也應該向下扎根。因此《和AI做朋友》是一個可以讓中小學生有機會體驗AI、知道AI的應用與對自己未來及生活的影響，並針對AI原理及技術有興趣的學生，提供進階學習的資源及管道。

▲《和AI做朋友》教材及教案已經可到教育大市集主題資源區下載。（圖／教育部提供）

郭伯臣也提，希望國小階段能先讓學生體驗AI，國中階段學習核心概念、演算法，高中階段則可以進階參與實作，由淺入深，讓學生從體驗到對AI產生興趣，並想要深度學習。

郭伯臣說，受限經費，只會印製一些紙本到各縣市教育單位，目前主要還是會將完整教材放置雲端，讓有興趣的人可以免費下載使用。同時為協助教師實際教學，9月底開始將以線上課程（磨課師）的方式開授師培課程，系統性的介紹人工智慧領域。預計12月開始則有教師共備工作坊，為有意在彈性學習時間開授人工智慧選修課程的教師提供窗口。

郭伯臣透露，未來將陸續開發微影片和實作範例，將AI融入生活，有意索取的師生以及關注人工智慧的家長民眾，可以至教育大市集主題資源區下載教材、教案。