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台南治水老套 高思博：海綿城市防洪應落實

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▲高思博建議政府應採取李鴻源的對策，實施短中長策略，建立海綿城市的概念，讓民眾不再是淹不怕或不怕淹，而是不用再擔心會不會淹。（圖／記者林悅翻攝）

▲高思博建議政府應採取李鴻源的對策，實施短中長策略，建立海綿城市的概念，讓民眾不再是淹不怕或不怕淹，而是不用再擔心會不會淹。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

0813豪雨侵襲台南，造成多處地區嚴重淹水，市府在多次檢討報告中，都歸咎原因為天災及中央權責，8月16日市議會專案報告時，遭到議員強烈抨擊缺乏整體的防災作為，高思博更直指市府不能僅依靠防洪工程，與水搶地，而應該納入國土規劃，落實海綿城市理念，整體改善。

高思博說，黃偉哲和水利局長李賢義提出的0813水患處理及治水方略，指稱這次全市12個行政區1449戶積淹水30公分以上，主要集中在中央管理的三爺溪排水沿線，總治理經費約90億元，未來治水策略是採用高低地分離策略、分洪抽排、聚落防護、低地滯洪、排水拓寬、第二道防線。

高思博指出，20餘位市議員發言質疑報告不完整，遺漏南區灣裡、安平區五期、新化區等多處淹水，黃偉哲當場致歉；尤其國民黨籍3位立委參選人蔡育輝、蔡淑惠、林燕祝都重砲批評市府把責任推給中央，要求徹底總體檢全市排水系統，黃偉哲答應檢討現行淹水50公分的補償標準，予以簡化，並檢討永康排水分流至鹽水溪，以消除崑山地區遇雨即淹的現狀。

高思博則發現去年823和今年813水患的成因和淹水地區如出一轍，而且永康、仁德、歸仁地區災情加重，顯示政府防災作為不切實際，且檢討報告中絲毫提及未來的積極改善，令人不解，更擔憂下次豪雨來襲的情況。

高思博說，前市長賴清德曾自誇三爺溪30年水患他花3年解決，因823「泡戰」而破功，813水患更證明這句話是公然的謊言。去年823過後，他曾邀請治水專家李鴻源到三爺溪實地了解，看到高聳的堤岸時，明白指出築堤防水已到了上限，不能再施行類似的防洪工程。

高思博指出，最近仁德水患地區商家和住戶紛紛採取自力救濟措施，自設擋水閘門，似乎可擋住大水淹入室內，但只能短暫應急，對淹水造成的交通堵塞毫無幫助。高思博建議政府應採取李鴻源的對策，實施短中長策略，建立海綿城市的概念，不與水爭地，讓林地、農地發揮各自的國土機能，防災方能落實，讓民眾不再是淹不怕或不怕淹，而是不用再擔心會不會淹。

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