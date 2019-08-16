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郭台銘邀請當副手遭拒　柯文哲：我不喜歡變成分贓政治

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記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲在16日播出的電台專訪中指出，「2020總統這一局，鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院長王金平都有意選總統，也找他當副手」，但最後遭到他拒絕，「若郭台銘不選，他就要回新竹城隍廟擲筊」。對此，柯文哲16日上午受訪時表示，政治最理想的還是理念的結合，大家有共同的想法，「我不喜歡政治變成分贓政治，這不是我們期待的台灣新政治」。

柯文哲於專訪中指出，他有建議郭台銘選總統，郭台銘希望「郭柯配」，但他拒絕郭台銘了，他當過醫生，生死看很多了，不把名利放那麼重，「我要當副手自己選就好了」，當年前總統李登輝也是答應林洋港只當一任，他何必去講這個；此外，台北市還有很多工程還沒開工，選台北市長的時候，也沒跟大家說之後會跑去選總統，自己也不喜歡這樣。

柯文哲16日受訪時表示，關於這件事他想了很久，覺得還是把台北市做好、讓這種新的政治文化能夠根深蒂固，搞不好對整個台灣長期的歷史發展影響更大。他強調，其實現階段還是把台北市正做好比較重要，就像他每天早上七點半就在討論處理事情，一樣樣處理，「真的把時間坐滿對台灣影響比較大」。

柯文哲表示，他常常說政治最理想還是理念的結合，大家有共同的想法，「我不喜歡政治變成分贓政治，這不是我們期待的台灣新政治」。他也說，自己研究過台灣整個歷史，常常是現在講一講三四年後情勢又變化，就像人家常常說「輕諾者寡信」，對他來講很不喜歡跟人家講什麼條約，一旦做了就一定要做到才去跟人家講。

柯文哲也指出，以前聽過李登輝抱怨過林洋港，後來也是沒辦法，因為這叫做「一時的局勢」，政治最好還是理念的結合，不是這種分贓政治，大家對台灣現階段、短期未來有一些危機感，怎麼樣去處理才是大家要去思考的。

至於郭台銘遭拒絕後的反應，柯文哲笑說「至少他覺得這是一個全新的政治人物」。柯文哲說，自己本就跟大家不一樣，他還是過他的生活，每天對的事去做，不對的事不去做，認真做這樣就好了，不學過去那種好像在分贓的文化，他後來想想「你去污那麼多錢幹什麼，也花不了啊」，所以自己過簡單的生活就好。

▲▼台北市市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

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關鍵字：柯文哲,郭台銘,2020總統大選

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