楊秋興開砲「夜店進行式」韓國瑜不告　鄭弘儀一句話問到重點內幕

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

前高雄縣長楊秋興直指高雄市長韓國瑜「有小三、酗酒、夜店等問題」，掀起各界正反意見熱議。主持人鄭弘儀在12日播出的節目中詢問來賓，為何韓國瑜喊告前國民黨立委陳宏昌，卻沒有要告楊秋興的意思，名嘴尚毅夫則回答，「你問到重點了。」

▲楊秋興已被國民黨開除黨籍。（圖／記者洪正達攝，下同）

楊秋興在臉書上開砲，指稱韓國瑜「曾提到過去吃、喝、嫖、賭，但現在卻有小三、酗酒、夜店等問題」，小三、夜店根本就是現在進行式，前藍委陳宏昌也跳出來稱韓打麻將、抱女人，兩人分別在本月14、15日被國民黨開除黨籍。

而三立節目《鄭知道了》邀請來賓談論此事，主持人鄭弘儀提問，韓國瑜雖然喊告陳宏昌，卻沒有說要對楊秋興提告，明明之前被美麗島電子報董事長吳子嘉暗指有私生女時，二話不說馬上就告了，整起事件實在讓外界看得一頭霧水，「告了會怎樣？」

▲韓國瑜回應，不知道高雄的夜店長什麼樣子。

名嘴尚毅夫聽了忍不住驚呼「你問到重點了」；他解釋，韓國瑜就算對陳宏昌提告勝率也不大，加上韓也不會真的告下去，畢竟現在要顧慮的事情太多，「有些人會想說，楊秋興跟他（韓國瑜）的關係不是一般人，楊講的可能是真的。那有些人也會去想像，楊可能跟他結怨了，可能藉機修理他。」

其實，對於外界的質疑，韓國瑜13日曾做出回應，他強調自己來高雄一年半從沒去過夜店，也不知道夜店長什麼樣子，「我的生活非常的單純，我也不知道楊秋興縣長為什麼提出這樣子的不實指控，我完全不了解」，甚至開口邀請楊來了解一下高雄市長真正的生活，他每天的工作時間大概都有10小時以上，相當忙碌。

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