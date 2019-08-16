郭王參選分裂藍營？中常委嗆「開除黨籍」　他2點曝大選下場

記者柯沛辰／高雄報導

國民黨內部整合受阻，「郭柯王」合作一事又尚未明朗，為2020大選埋下變數。國民黨中常委姚江臨表示，黨內只有正式提名一個候選人，到時候如果出現第二位，當然得依黨章黨規「開除黨籍」。不過，名嘴朱學恆聽完不以為然，認為國民黨現況要開除2人難上加難。

國民黨候選人、高雄市長韓國瑜連日來腹背受敵，黨內為制止同室操戈，先是開除前立委陳宏昌黨籍，14日又通過「禁止黑韓條款」，先後針對前高雄縣長楊秋興、黨代表敖博勝開鍘。

▲國民黨中常委姚江臨表示，若出現其他候選人，會依黨章黨規「開除黨籍」。（圖／東森新聞）

不過，前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平依舊動向不明，讓藍營人心惶惶、動盪不安，現在就有人喊出郭王若參選就開除黨籍，議題持續在內部發酵。

國民黨立委林德福喊話，「你要是愛中華民國，要是愛中國國民黨，你就不應該分裂，今天你參加這場遊戲就照遊戲規則來走，輸了以後另外才來做其他的操作，我認為一般中間選民，包括所有支持藍軍的，大家都不會接受。」

▲國民黨立委林德福喊話，大家都遵照遊戲規則，若輸了才來做其他操作，藍營支持者不會接受。（圖／東森新聞）

朱學恆則認為，王金平的黨齡跟從政經歷，恐怕比國民黨裡面8成以上的人都要久，當初就連馬英九都砍不掉王金平了，現在恐怕更難做到。

至於要砍郭台銘？他說，「郭台銘比國民黨還要有錢耶」，以一個比較沒錢的政黨來說，要去砍掉這1、2年內的最大金主，藍營之後還可能繼續活蹦亂跳嗎？

朱學恆表示，如果國民黨真的祭出黨紀處分，把不服從的人趕走，那2020大選的下場只有一個，就是敗選。

▲朱學恆認為，當年馬英九都未能砍掉王金平，若現在國民黨硬要開除黨籍，恐怕動搖選情。（圖／東森新聞）