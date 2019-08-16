韓國瑜「被國家機器監視？」　黃子哲踢爆：綠營的「他」也說過

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韓國瑜「被國家機器監視？」　黃子哲踢爆：綠營的賴清德也說過

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▲▼黃子哲說，賴清德也有同感。（合成圖／黃子哲臉書、記者洪正達攝）

▲黃子哲說，「他」也有同感。（合成圖／黃子哲臉書、記者洪正達攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜「打麻將」事件不斷延燒，他本人出面痛批，是否有國家機器在監視。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，林智鴻要韓提出具體證據，否則應該退出政壇，根本是狠打賴清德的臉，要賴退出政壇。

黃子哲說到，「麻將照」的曝光與操作，讓韓國瑜認為「有被國家機器監視」的感覺，隨後林智鴻回應，要求提出具體證據，否則韓國瑜應該退出政壇。他提到，令人尷尬的是，民進黨黨內總統初選時，賴清德也說過同樣的話，懷疑蔡英文總統利用國家機器介入初選。

黃子哲說，是否有國家機器介入仍不得而知，但賴清德也未曾拿出任何具體證據，「按照林智鴻的邏輯與標準，很顯然的，根本是狠打賴清德的臉，要賴退出政壇。」

▲韓國瑜麻將風波持續延燒。（合成圖／翻攝林智紅臉書、記者洪正達攝） ）

黃子哲說，韓國瑜懷疑有國家機器監視，並非無理。（合成圖／翻攝林智紅臉書、記者洪正達攝） ）

黃子哲說明，國家機器掌握在執政者手中，任何人感受到政府「有形或無形」的壓迫感時，很自然會聯想到，是國家機器在作祟，更何況是選舉期間，任何異常情況都會令人有更多聯想。

黃子哲指出，韓國瑜半年前在峇里島與親友打牌消遣，莫名其妙被拍照，沒想到卻在要競選總統時，才被公布出來，「若站在韓國瑜的角度或立場來看，會去懷疑是否有國家機器的監視，並非無理。」

黃子哲提及，韓國瑜說自己上任後沒打過麻將，明眼人都知道是「沒賭錢」，但語意不夠精準，確實會讓有心人士趁機撿到槍掃射。他強調，如果連賴清德都有這種感覺，「綠營的蝦兵蟹將怎麼好意思要求韓不作如此聯想，難道擺明又要來兩套標準這招？」

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關鍵字：韓國瑜,黃子哲,賴清德,林智鴻

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