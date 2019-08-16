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69歲老人遭毆倒血泊　保全出庭穿紅色上衣「字樣超諷刺」：是我分內工作

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實習記者曾筠淇／綜合報導

當警察捕捉到嫌疑犯後都會說，「你有權保持緘默」，米蘭達警告第5修正案的這句話可說是家喻戶曉。一位50歲的保安人員約翰‧魯杰羅（Johm Ruggiero）在本週三（14日），因為涉及「襲擊老年訪客」而被警方帶走；他隔天穿了一件紅色上衣準備出庭，想不到衣服上竟印著「你有權保持白痴」（You have the right to remain an idiot），引來不少人側目。

據《紐約郵報》、WABC-TV報導， 50歲的魯杰羅是紐約長島的保安人員，他因為涉及毆打他人的案子，被警方在週四（15日）帶往法庭，令人驚訝的是，魯杰羅當天穿的紅色上衣，上面竟印了「警告！你有權保持白痴。你所說的一切都將被忽視！（Warning！You have the Right to Remain an Idiot. Everything YOU say can and will be IGNORED！）」讓不少人覺得極為諷刺。

警方透露，「魯杰羅在西奈山（Mount Sinai）的私人社區工作，當時有一名69歲的男子想要進入社區探望朋友，但魯杰羅拒絕了，因此引發爭執。」那位69歲的老人在爭執中受了重傷，有目擊者看見他當時已倒臥在血泊中，目前則已被帶往石溪大學醫院（ Stony Brook University Hospital）治療；魯杰羅同樣在打鬥時掛彩，被逮捕時，右眼上方還貼著繃帶。

本週四（15日），魯杰羅在警方的護送下，離開塞爾登（Selden）前往出庭，當他被問到為何襲擊那位69歲的老人時，他便回應自己只是在做分內工作，「維護社區安全」，而後就在Central Islip法庭上被判定無罪，並以7500美元的保釋金獲釋；目前檢方計劃下月24日繼續開庭，進行其他後續處理。

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關鍵字：紐約,長島,保安人員,毆打

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