　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

與人妻下屬曖昧傳情　男上司遭「人夫助陣隊」爆打海K

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲江男因懷疑妻子與公司主管曖昧不清，竟夥同友人將主管海K一頓。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名江姓男子因懷疑妻子與公司主管曖昧不清，竟夥同友人將主管海K一頓，事後又出言恐嚇要求付「遮羞費」。由於江男等人坦承犯行，法官依共同傷害罪、恐嚇未遂罪分別判刑江男4月及3個月，應執行5個月有期徒刑，易科罰金15萬元。

判決書指出，31歲江姓男子懷疑妻子在上班期間，與公司主管詹姓男子大搞曖昧甚至自己可能已經被戴綠帽，因此江男多次撂人要求詹男不准與江妻「勾勾纏」，不過詹男均不理會。

江男又於2018年元月向友人林男抱怨對方讓他被「看雖小，戴綠帽」，林男為朋友出氣，即撂來3友助陣，與江、林共5人開車到對方公司，將詹男拖出來「飽揍」一頓，詹男被打得鼻青臉腫，一行人才揚長離去，

隔了一個月，江男再委托綽號「大頭」的男子與詹男協調遮羞費，詹同意付68萬元，只是詹男陸續付了68萬元後，江男又跑到對方公司表明自已僅拿到30萬，開口再索70萬元，否則就要拿槍射他，載他上山埋掉，江男說，屆時自己頂多只關個10幾年而已。詹男心生畏懼因此報警處理。

江男等人坦承犯行（其餘共犯另案審理）。法官認為，江男是思慮成熟的成年人，僅因不滿詹男與其妻傳訊調情，竟教唆同案被告等人糾眾傷害詹男，甚至出言恫嚇詹男，導致被害人心生畏懼，敗壞社會治安，應以非難，雖念及江男坦承犯行，但由於江男尚未取得詹男原諒、達成和解，因此依共同傷害罪、恐嚇未遂罪分別4月及3個月，應執行5個月，易科罰金15萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
最強雨彈來了！9縣市豪大雨特報　「這天嚴防強降雨」
范瑋琪爆2年前已知「討論離婚」　梁靜茹經紀公司給答案了
騎車回母校！20歲女大生「臺灣大道」遭貨車輾過慘死　母一聽崩

關鍵字：外遇,小王,人妻,暴力,毆打,遮羞費

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3名持刀歹徒搶劫台南新營彩券行　 警追雲林全部落網

騎車回母校！20歲女大生「臺灣大道」遭貨車輾過慘死　母一聽當場崩潰

與人妻下屬曖昧傳情　男上司遭「人夫助陣隊」爆打海K

亞斯伯格女童「好手好腳」請身障車位遭拒…法院打臉新北社會局：給！

賓士休旅車女駕駛為了拿「這個」…衝進路旁草叢　撞歪其它車

天雨路滑　南投國姓鄉女社工送餐慘摔邊坡送醫急救　　

金山2農夫為耕地除草大打出手　「你揮鋤頭」我舞柴刀…檢不起訴

幫酒駕友人求情警察　「罰單錢給你不要開！」這句話…他變行賄犯

台九線休旅車追撞路邊停車　被撞駕駛滿頭血送醫

戀上34歲大體美容師「以為會結婚」　她慘遭詐117萬

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

貨車未注意擦撞孕婦騎士！ 她懷胎9月噴飛倒地...驚險產子

3名持刀歹徒搶劫台南新營彩券行　 警追雲林全部落網

騎車回母校！20歲女大生「臺灣大道」遭貨車輾過慘死　母一聽當場崩潰

與人妻下屬曖昧傳情　男上司遭「人夫助陣隊」爆打海K

亞斯伯格女童「好手好腳」請身障車位遭拒…法院打臉新北社會局：給！

賓士休旅車女駕駛為了拿「這個」…衝進路旁草叢　撞歪其它車

天雨路滑　南投國姓鄉女社工送餐慘摔邊坡送醫急救　　

金山2農夫為耕地除草大打出手　「你揮鋤頭」我舞柴刀…檢不起訴

幫酒駕友人求情警察　「罰單錢給你不要開！」這句話…他變行賄犯

台九線休旅車追撞路邊停車　被撞駕駛滿頭血送醫

戀上34歲大體美容師「以為會結婚」　她慘遭詐117萬

兒時看陳金鋒到金門打棒球　王承楓開轟：身材不是問題

高雄以外唯一分店　汕頭泉成沙茶火鍋插旗新光三越台中中港店

男星垃圾場「翻尿布、大便」崩潰　臭味黏皮膚久留身

私菸案海關補破網！　總統隨扈行李必須要查驗

韓國瑜酗酒燒到他　陳學聖怒斥楊秋興「你錯了」

他們每天都告我！川普：當總統讓我損失數十億！

16歲米格魯離世…刻意選「這天」　飼主：牠到這一刻還是很體貼

《權力遊戲》女星爆「小孩被政府綁架」！　泣訴：半夜12點闖進家門帶走

體育背景世界級　信義房屋店長這樣練

白衣老翁夜半路口徘迴讓人起毛　巡邏警超暖霸氣護送回家

社會熱門新聞

39歲夜班女作業員伴母屍1年　..

丁小芹弟高粱喝一半身亡　媽媽做..

讓鄰居到家中「聊天過夜」　她叫..

2歲童反鎖在車裡…爸爸要求破窗..

房間留下半瓶高粱　丁小芹弟弟亡

丁小芹淚崩認賣假包　曝低收身分..

太平富二代槍手出殯　100輛超..

小姨子穿短褲睡覺太撩　姊夫指侵

她掏空公公4857萬！被抓包喊..

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃..

市長一句話警察要「查工安」

少校帶同袍妻出國　二審逆轉免賠

9億存款遭盜用　銀行回應讓案情..

華航機師隱瞞病史　心臟裝支架飛..

更多熱門

相關新聞

男友傳情話！女孩一看秒抓偷吃證據

相信許多人都不會容許自己的另一半在感情中出軌，不過香港一名渣男卻偷吃忘擦嘴，還讓證據落入正宮女友手中。有網友爆料自己女性朋友的出事對話，內容顯示男方向女孩說「下班啦！我好想你」等情話，不過眼尖的女孩看到「3個關鍵字」後立刻察覺男方偷吃事實，隨即飆罵髒話並揚言分手，讓一票網友直呼「太厲害了！」

少校帶同袍妻出國　二審逆轉免賠

老婆的原味內衣褲有「洨」　因為超狂性愛「結束動作」

她假帳號測試　男友竟騙「女友已死」

媽半夜偷溜出門見「一群小王」！

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

丁小芹弟高粱喝一半身亡　媽媽做CPR救不回

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面