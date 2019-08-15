與人妻下屬曖昧傳情　男上司遭「人夫助陣隊」爆打海K

▲江男因懷疑妻子與公司主管曖昧不清，竟夥同友人將主管海K一頓。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名江姓男子因懷疑妻子與公司主管曖昧不清，竟夥同友人將主管海K一頓，事後又出言恐嚇要求付「遮羞費」。由於江男等人坦承犯行，法官依共同傷害罪、恐嚇未遂罪分別判刑江男4月及3個月，應執行5個月有期徒刑，易科罰金15萬元。

判決書指出，31歲江姓男子懷疑妻子在上班期間，與公司主管詹姓男子大搞曖昧甚至自己可能已經被戴綠帽，因此江男多次撂人要求詹男不准與江妻「勾勾纏」，不過詹男均不理會。

江男又於2018年元月向友人林男抱怨對方讓他被「看雖小，戴綠帽」，林男為朋友出氣，即撂來3友助陣，與江、林共5人開車到對方公司，將詹男拖出來「飽揍」一頓，詹男被打得鼻青臉腫，一行人才揚長離去，

隔了一個月，江男再委托綽號「大頭」的男子與詹男協調遮羞費，詹同意付68萬元，只是詹男陸續付了68萬元後，江男又跑到對方公司表明自已僅拿到30萬，開口再索70萬元，否則就要拿槍射他，載他上山埋掉，江男說，屆時自己頂多只關個10幾年而已。詹男心生畏懼因此報警處理。

江男等人坦承犯行（其餘共犯另案審理）。法官認為，江男是思慮成熟的成年人，僅因不滿詹男與其妻傳訊調情，竟教唆同案被告等人糾眾傷害詹男，甚至出言恫嚇詹男，導致被害人心生畏懼，敗壞社會治安，應以非難，雖念及江男坦承犯行，但由於江男尚未取得詹男原諒、達成和解，因此依共同傷害罪、恐嚇未遂罪分別4月及3個月，應執行5個月，易科罰金15萬元。

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