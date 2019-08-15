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他們每天都告我！　川普：當總統讓我損失數十億

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▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普說，當總統來讓他損失血數十億美元，（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普周二(13日)怨嘆，擔任總統以來讓他「失血」數十億美元，部分原因是他不得不頻頻聘請律師在數不清的訴訟中替他辯護。

川普當天在匹茲堡附近的莫納卡殼牌石化廠演說時說：「當總統，讓我虧掉一大筆錢。有人說，噢，有沙國人以500美元向我租了一個房間(指沙國王儲沙爾曼砸大錢在川普飯店訂房)，但我失去的50億該怎麽算？」

川普表示，他忍痛付出高昂的律師費，因爲每天都有人要告他。川普補充說：「這可能是要花我30到50億元才能獲得的(總統)特權，但我不在乎。你知道只要有錢，就沒關係。我只是想把工作做好。」

川普提到的上述數字幾乎無法核實，因為他根本沒有公布他的報稅文件，而且過去他也曾被人踢爆誇大自己所擁有的財產。

川普後來又瞄準了前總統歐巴馬：「我曾因為一宗名爲『酬勞』的事被人提告。卻沒有人調查歐巴馬因爲一本書賺了6000萬美元。沒關係，即使歷史上沒有任何人因爲一本書賺到那麽多錢，但對我來說，這就是真相。」

歐巴馬卸任後，和妻子蜜雪兒在2017年以6500萬元的酬勞簽了一份聯合書約。不過川普所提的薪酬條款只適用於聯邦公職人員，而非已卸任的前總統。

川普半開玩笑的說，如果有對他平反的新聞報導，那麽他的連任將會容易得多。

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