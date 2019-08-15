搶在最後時刻！美國司法部聲請扣押伊朗油輪　本來才預計釋放

▲英國皇家海軍陸戰隊上月在直布羅陀海域查扣伊朗油輪Grace 1號。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

《直布羅陀紀事報》（Gibraltar Chronicle）報導，就在直布羅陀政府準備釋放伊朗油輪「格雷斯1號」（Grace 1）幾個小時前，美國司法部聲請要扣押該艘油輪；這代表格雷斯1號的命運要到15日晚間才能確定。伊朗政府13日才表示，英國可能會盡早釋放上月遭扣押的伊朗油輪。

回到7月4日，英國皇家海軍陸戰隊在直布羅陀海域周邊扣押格雷斯1號，理由是其涉嫌違反歐盟制裁，疑似要向敘利亞走私石油。對此，伊朗當局斥責這是一種海盜行為。根據《直布羅陀紀事報》最新消息，這艘油輪原本預計被直布羅陀當局釋放，不過，美國司法部搶在最後時刻，提出聲請要扣押格雷斯1號。

直布羅陀律師特里（Joseph Triay）已向CNN證實消息，美國這項聲請，是在15日上午於最高法院一次簡短聽證會上提出的。他補充，法院本來預計15日早上就油輪是否能釋放而做出裁決，不過由於美國的要求，格雷斯1號的命運還是未知數。

《路透社》報導，直布羅陀首席法官達德利（Anthony Dudley）表示，如果不是美國有所行動，遭到扣押的油輪就會準備航行。目前還不清楚美國司法部提出的聲請涉及哪些原因。

伊朗革命衛隊（Iran’s Revolutionary Guards）7月19日在海灣地區扣押懸掛英國國旗的「斯坦納帝國號」（Stena Impero）；與英國的情勢變得緊張。據了解，格雷斯1號的船長以及3名官員已獲釋，直布羅陀一名消息人士稍早告訴《路透社》，格雷斯1號或許有機會離開，引發外界猜測，可能會與伊朗交換油輪。