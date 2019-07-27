全運會在桃園登場　市府邀體育名人宣傳暖身

▲全運會10月在桃園市舉行，市府27日邀集熱血主播徐展元與黃金右臂鄭兆村宣傳暖場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

全國運動會將於10月在桃園市登場，距離開幕不到100天，桃園市政府邀集多位體育界名人為全運會宣傳暖身，27日先邀集知名體育熱血主播徐展元與台灣黃金右臂鄭兆村在楊梅區鄭家祠堂宣傳，兩人大玩射飛鏢等小遊戲，結果鄭兆村輕鬆大勝，熱血主播徐展元直呼「好想贏鄭兆村」！

今年全國運動會將於10月19日至10月24日在桃園登場，市府為了替今年全運會暖身，27日邀請知名熱血主播徐展元與屢次在國內外創下標槍好成績的「黃金右臂」鄭兆村宣傳暖身。

這幾年都在Lamigo桃猿隊專屬「Lamigo TV」擔任主播的徐展元，來到鄭兆村在楊梅區老家－鄭家祠堂道東堂，向鄭兆村發出戰帖，挑戰「拋擲」小遊戲，看誰拋得遠又準。徐展元首次挑戰非專業領域「棒球」項目，兩人拋擲小朋友版的水行俠「三叉戟」與射飛鏢，兩場遊戲兩人各有三次機會，拋擲三叉戟時，鄭兆村笑稱鄭應該能夠「丟到月球上去」，果然三次試擲都輕鬆贏過徐展元，射飛鏢遊戲，鄭兆村有兩支鏢射中雙倍區，最後就以96比59大勝徐展元，徐展元賽後直呼「好想贏鄭兆村」！

▲桃園市政府27日邀知名體育主播徐展元與黃金右臂鄭兆村玩小遊戲宣傳全運會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2020年東京奧運明年在日本登場，對於確定參加東京奧運的台灣選手而言，全運會是奧運前重要比賽的前哨站，今年在上海國際田徑總會鑽石聯賽，鄭兆村以87公尺12的成績摘下銀牌，提前獲得東京奧運門票，他確定會參加在桃園舉辦的全運會，鄭兆村表示，全運會是國內最高水準比賽，將全力以赴希望替家鄉桃園市奪牌。

市府指出，若想在東京奧運前搶先看到鄭兆村精彩表現，可把握在全運會期間到桃園市立田徑場觀賽，從桃園火車站騎YouBike只要7分鐘就能抵達，賽會期間也會有接駁專車服務，全運會共有34項競賽種類，其中在桃園地區有超過40個比賽場館，所有賽事都是免門票入場。

此外，「徐展元X鄭兆村動滋動」精彩影片在「桃園事」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tycgnews/），接下來還有3支影片，將有超過6位名人一起為全國運動會宣傳，請持續追蹤「桃園事」粉專。

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