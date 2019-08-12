中年大叔吃魚肉嘴劇痛...以為是刺　伸手從口腔肉拔出「XX」嚇哭

▲白先生近日與朋友吃火鍋，意外吃到異物。（圖／翻攝微博「百姓關注」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

貴州省貴陽市一名白先生心有餘悸地說，「這要是真的吞下肚，後果不堪設想！」他5日受朋友邀約到一家鮮魚火鍋店吃飯，在享用一塊魚肉時，突然感到嘴裡一陣刺痛，原本以為是魚刺所致，但伸手一拔卻是一個「綁著白線的魚鉤」，讓他當場嚇哭。

綜合陸媒報導，白先生當時吃到一塊魚肉時，突然感覺到有異物刺進口腔肉裡，伸手取出後才看見是一個魚鉤，而魚鉤上還綁著一條長約10公分的白線。白先生氣憤表示，幸好及時發現口中有異樣，不然後果不堪設想，「而且魚鉤還帶有倒刺，看上去十分鋒利，若吃下肚肯定必須動手術。」

▲魚鉤上還有一條長達10公分的釣魚線。

事後，白先生到火鍋店找老闆理論，不過對方卻表示，只能以打折或送一樣東西當作補償。該店長當時解釋，店內所烹飪的都是野生魚，很多魚鉤都是被魚直接吃到肚子裡，所以釣魚線拔不出來，漁民就會直接把線剪掉，「我們事後在處理魚的過程中也都會小心地把魚鉤取出來。」

不過，對於店家的處理方式，白先生仍感到不滿意，希望對方能正視這問題，別再讓相同的是發生在別的客人身上。最後，店家則解釋，野生魚的垂釣方式較特別，魚鉤會殘留在體內，而該件事確實是本店疏忽。

▲白先生已決定不再追究此事。

該家店的店長表示，「這次在處理活魚時確實疏忽了，沒注意魚鉤還沒取出，導致讓客人吃到，我們也是第一次遇見這樣的情況，實在是非常抱歉。」事後，聽見店家一再致歉，白先生也決定原諒，不再追究此事。