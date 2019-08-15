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田園犬「遭斷4腳掌」丟路邊等死！40度高溫曝曬...慘成乾屍　

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▲▼中華田園犬遭殘忍砍斷腳掌，拋棄路邊等死。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲中華田園犬遭殘忍砍斷腳掌，拋棄路邊等死。（圖／翻攝自《梨視頻》）

實習記者陳妙津／綜合報導

重慶近日有隻中華田園犬遭人砍斷四肢腳掌後，丟棄在路邊，最後因傷勢過重身亡，由於當時氣溫高達40度，當救援志工趕到現場時，發現狗狗已成一具乾屍，淒慘的的死狀讓志工忍不住哽咽。

據《梨視頻》報導，有民眾12日在重慶沙坪壩區金杜陽光小區附近發現，一隻中華田園犬奄奄一息地倒在公路彎道旁，湊近一看才發現田園犬的四個腳掌竟遭人砍斷，並不翼而飛，連忙拍攝發到社群網路上求助。

▲▼中華田園犬遭殘忍砍斷腳掌，拋棄路邊等死。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲救援志工到時，狗狗已經死亡多時，全身僵硬。（圖／翻攝自《梨視頻》）

救援志工羅小姐看到後，急忙請民眾聯繫附近醫院，並找人一起動身趕往現場，到達後卻發現，狗狗受傷過重早已死亡。由於當時高溫達40度，狗屍已變乾、僵硬，細看狗狗腳掌傷口「很平、很直」，推測是一刀齊切，手法殘忍專業，讓救援志工們都忍不住哽咽，並報警處理，希望能逮到兇手。

▲▼中華田園犬遭殘忍砍斷腳掌，拋棄路邊等死。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲狗狗的腳掌被平整砍斷，手法殘忍專業。（圖／翻攝自《梨視頻》）

羅小姐表示，事發地點位於公路彎道，附近沒有監視器，因此沒有拍到犯案畫面，但狗狗的脖子上有項圈，推斷有人飼養，因此志工們準備懸賞找狗主人。警方則表示將積極尋找肇事者，還無辜慘死的田園犬一個公道。

網友則對此表示，「做出這種事的人心理往往都不健康，時間久了會幹出更出格的事。」、「小小動物也是有靈魂的」、「不喜歡也請不要傷害」、「這種真的是心裡變態啊」、「每次看到這些心都是涼的，很無助很生氣」、「可以不愛，但不要去傷害」、「好歹也是一條鮮活的生命」。

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關鍵字：重慶,中華田園犬

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