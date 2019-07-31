保時捷路中掉頭遭擋！低胸妹穿「恨天高」下車狠甩巴掌　駕駛反擊了

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸網路昨（30）日瘋傳一則影片，一名穿著時髦、戴著帽子的正妹，和一名中年男子在街頭大打出手。原來是這名駕駛著紅色保時捷的正妹車主在斑馬線中間掉頭，卻因此和另一輛車的男駕駛發生口角，她立刻下車狠甩對方巴掌，而男駕駛也不甘示弱回擊，還將正妹駕駛的帽子一拳打飛。

據《新浪新聞》報導，一名目擊者稱，這名開著保時捷的女駕駛在斑馬線上掉頭，男駕駛沒有讓她，才引發這起衝突。目擊者表示，「我到的時候兩人已經打完了，只聽到他們正在吵架，女駕駛還嗆聲，你開XX車嘿不得了蠻！」事發現場附近商家的老闆也指出，當時看到保時捷女駕駛正在打人，甩了對方2個巴掌，而對方也還擊，把女子的帽子打飛。

▲開保時捷的低胸辣妹在路上和男駕駛發生口角。（圖／翻攝自《搜狐》）



重慶市警察局於30日晚間7時發布消息稱，「該女性駕駛未按規定掉頭，罰款人民幣200元（約新台幣900元）；駕車戴帽、穿高跟鞋等，妨礙安全行車行為，罰款人民幣50元（約新台幣225元）。

當事者男駕駛楊光於事後表示，雙方最後達成調解協議，目前已經和平解決。楊光回憶道，當時他駕車直行，對方突然在不該掉頭的地方掉頭，「她覺得我擋到他了，沒有讓她。」楊光表示，自己和對方素不相識，「只是今天遇到了，天氣又熱，大家都有點脾氣，我們都有一顛衝動，我也確實打了她，在這裡向對方說聲對不起。」

▲男駕駛回擊將正妹的帽子打飛。（圖／翻攝自《搜狐》）



影片曝光後引起許多網友熱議，有人認為「男人再怎麼生氣，都是不可以打女人的」。但許多網友則是相當認同男駕駛的作法，「斑馬線掉頭還這麼氣勢洶洶，活該！」、「在家矯性，在外面沒人慣著妳！」、「有錢就可以先動手嗎？」、「以為自己開個保時捷就高人一等？」、「這種女的專門敗壞女性的形象」、「穿高跟鞋開跑車，完全不把路人的生命安全當回事！」