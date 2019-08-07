　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

保時捷女賞巴掌被罵翻...嘆臉丟光！曝打人原因：他說我臉上粉很厚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼...低胸辣妹穿「恨天高」霸氣下車狠甩巴掌。（圖／翻攝自《搜狐》）

▲草帽姐穿著時髦，卻在路上當街賞人巴掌。（圖／翻攝自《搜狐》）

記者錢玉紘／綜合報導

大陸重慶渝北日前發生一起行車糾紛，一名開著保時捷的女駕駛與一旁黑色轎車的男駕駛發生口角，女子當街賞對方巴掌，引發熱議。事後她也被起底，原來其丈夫為當地派出所所長，而女駕駛也出面喊冤表示，當天對方笑他「臉上粉很厚」，她一時忍不住才會打人，事後已和解。

據瞭解，當天帶著草帽的女駕駛開著紅色保時捷，在路上和另一輛車的男駕駛發生衝突，竟直接賞人巴掌，而「草帽姐」的童姓丈夫是當地派出所所長，任職已超過10年，事後由於掌摑事件，已經遭到停職。有傳言指出，草帽姐還利用丈夫的職位之便，過去多次犯是未受到懲處，相關情形還有待重慶市公安局調查。

事隔一個多禮拜，「草帽姐」也現身當地媒體，表達自己心情。她提到，最近感覺非常難受，變成了了眾矢之的，又成了公眾人物，感覺像個強盜，不敢見人，臉都遭丟盡了，而且不只自己丟臉，還給渝北人丟了面子，全身無力，「想死的心都有了」。

她表示，當天她因為在趕時間，本來自己的個性就有點火爆，結果男司機居然笑她「臉上粉很厚」，就控制不住了，然後先動了手。後來雙方到雙龍派出所解決，接受處罰就言和了。

對於外界質疑他是否利用老公權力掩蓋事件，她表示，在任何場合都沒打老公的名號，且老公不喜歡自己的行事風格，所以從來不一起出席公開場合，而是發當時開的保時捷是三手的。鄰居也表示，童姓所長行事低調，夫妻倆很少一起出現。

但她也被起底，有29次違規紀錄，卻還未被吊銷駕照，草帽姐指出，她是用了朋友的駕照去扣分，後來還是不夠扣的話，就重新再去考駕照。

▲▼...低胸辣妹穿「恨天高」霸氣下車狠甩巴掌。（圖／翻攝自《搜狐》）

▲楊男反擊，草帽姊帽子飛走。（圖／翻攝自《搜狐》）

巴掌事件發生在上月30日，女駕駛在渝北區兩路附近突然間掉頭，一旁開著黑色轎車的楊姓男子堅持不讓過，讓她氣得下車理論。爭吵過程中，草帽姐突然狠狠的打了楊男一個耳光，而楊也馬上反擊，反手搧了女駕駛一巴掌，把她帽子都打飛出去。

警方表示，雙方已經調解完成，女駕駛最後也被罰了250元人民幣（約新台幣1128元），並被扣2分。

ET快訊
屁蛋妹爆打仙女正宮！　睡人夫「偷拍激烈刺槍片」PO網叫囂
噴槍灌殺3歲女！生父詭異消失「通聯紀錄」曝…法官當場戳破謊言
利奇馬變胖增強最快11:30海警　賴忠瑋：中南部也可能籠罩暴

關鍵字：保時捷,重慶,草帽姐,賞巴掌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

保時捷女賞巴掌被罵翻...嘆臉丟光！曝打人原因：他說我臉上粉很厚

259米「懸空玻璃走廊」體驗超刺激！　兩岸小天使登東方明珠塔

一起動手DIY！兩岸小天使交朋友　手作蛋糕、模型同樂嘗鮮

人民幣「破7」　《人民日報》：可能面臨輸入型通貨膨脹的威脅

男童踩人孔蓋瞬間掉下水道…爸飛撲「半身入井」救援　媽目睹癱倒大哭

批外國政客包庇香港暴力分子！　陸外交部駐港公署：停止狼狽為奸

港澳辦點名台灣干預香港事務　陸委會：脫下有色眼鏡面對問題

香港三罷148人被捕「最小13歲」　警1天放800枚催淚彈

華聞快遞／上海自貿區新片區人才「居轉戶」縮短為5年　核心人才3年

香港珍煮丹8/5休店被讚爆！　網友力挺「朝聖」：買去一芳門口打卡

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

IU親眼看到ＯＯ被ＯＯ！　 滿月的冤恨公開..《德魯納》大反轉

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

保時捷女賞巴掌被罵翻...嘆臉丟光！曝打人原因：他說我臉上粉很厚

259米「懸空玻璃走廊」體驗超刺激！　兩岸小天使登東方明珠塔

一起動手DIY！兩岸小天使交朋友　手作蛋糕、模型同樂嘗鮮

人民幣「破7」　《人民日報》：可能面臨輸入型通貨膨脹的威脅

男童踩人孔蓋瞬間掉下水道…爸飛撲「半身入井」救援　媽目睹癱倒大哭

批外國政客包庇香港暴力分子！　陸外交部駐港公署：停止狼狽為奸

港澳辦點名台灣干預香港事務　陸委會：脫下有色眼鏡面對問題

香港三罷148人被捕「最小13歲」　警1天放800枚催淚彈

華聞快遞／上海自貿區新片區人才「居轉戶」縮短為5年　核心人才3年

香港珍煮丹8/5休店被讚爆！　網友力挺「朝聖」：買去一芳門口打卡

柯文哲批蔡英文幕僚貪汙　連勝文：想合作的人應看

Infiniti QX60獲IIHS撞擊測試佳績！7人座休旅豪華更安全

大寮陳家班2019「精饌米獎」奪亞軍　高雄147號香米四處飄香

利奇馬颱風侵台機率高　高雄區農改場籲農友加強防範

狂吃西瓜胖5kg！她「四肢腫爆」醫驚…腎友嗑「這水果」小心中毒

拜拜東西傳好了沒？中元普渡選對「吉利」水果　財運＋健康幫你一起打包

外國軍人愛情詐騙又來了　女子網戀險陷跨國陷阱

「油槍插著人就走了」她被噴傻眼　曝加油站員工更白目行徑：整個火都上來

利奇馬增強將轉中颱！NASA衛星影像曝：颱風中心有強勁暴風雨

利奇馬將開眼！鄭明典：這是一條有點尷尬路徑　賈新興曝影響程度2關鍵

5歲女童「沒牽到弟弟手」哭鬧！遭狠父甩耳光＋4度猛踢噴飛

大陸熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1..

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開..

男童踩空掉下水道　媽目睹癱倒大..

迷戀女主播！人夫30天砸53萬..

保時捷女曝打人原因：他說我臉粉..

被老師打一巴掌！男15年後狂追..

孩子抽血發現「別人的」　人夫崩..

他上班遲到打遊戲！　老闆給12..

香港珍煮丹8/5休店被讚爆！網..

人民幣「破7」帶來的影響？

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底..

閨蜜興奮甩竿…她右耳慘被魚鉤刺..

一芳台灣水果茶「20家」香港門..

美擬在亞洲部署飛彈　華春瑩回應

更多熱門

相關新聞

飆車失速撞賓利、保時捷　價值3800萬

這一幕堪比《玩命關頭》！英國一名年輕男子開著價值288萬台幣的奧迪（Audi）Q7，行經一處高級住宅區時，因車速過快，衣食失去控制，撞上停在路旁的一排車，當他滿頭是血爬出車子，看到被他撞爛的車更傻了眼，因為這些車不是普通的車，而是一輛輛賓利、保時捷與麥拉倫，共價值100萬英鎊（約台幣3822萬元），嚇得男子趕緊謊稱是被仇人追殺，才會不慎撞車。

保時捷2019上半年在台熱賣中

保時捷「螃蟹夾墜毀」　維修費出爐

保時捷違規秒拖！車主氣炸現身了

影／保時捷被拖　5秒墜毀全紀錄

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

利奇馬風雨致災10縣市！周五防雨彈

謝維洲欠千萬賭債　謝長廷斷34年父子情

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

女星半夜睡進導演家11hrs！「演過4部片全是他的」

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　周四五影響最劇

傳說中的「好脾氣」星座Top 4！

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面