保時捷女賞巴掌被罵翻...嘆臉丟光！曝打人原因：他說我臉上粉很厚

▲草帽姐穿著時髦，卻在路上當街賞人巴掌。（圖／翻攝自《搜狐》）

記者錢玉紘／綜合報導



大陸重慶渝北日前發生一起行車糾紛，一名開著保時捷的女駕駛與一旁黑色轎車的男駕駛發生口角，女子當街賞對方巴掌，引發熱議。事後她也被起底，原來其丈夫為當地派出所所長，而女駕駛也出面喊冤表示，當天對方笑他「臉上粉很厚」，她一時忍不住才會打人，事後已和解。

據瞭解，當天帶著草帽的女駕駛開著紅色保時捷，在路上和另一輛車的男駕駛發生衝突，竟直接賞人巴掌，而「草帽姐」的童姓丈夫是當地派出所所長，任職已超過10年，事後由於掌摑事件，已經遭到停職。有傳言指出，草帽姐還利用丈夫的職位之便，過去多次犯是未受到懲處，相關情形還有待重慶市公安局調查。



事隔一個多禮拜，「草帽姐」也現身當地媒體，表達自己心情。她提到，最近感覺非常難受，變成了了眾矢之的，又成了公眾人物，感覺像個強盜，不敢見人，臉都遭丟盡了，而且不只自己丟臉，還給渝北人丟了面子，全身無力，「想死的心都有了」。



她表示，當天她因為在趕時間，本來自己的個性就有點火爆，結果男司機居然笑她「臉上粉很厚」，就控制不住了，然後先動了手。後來雙方到雙龍派出所解決，接受處罰就言和了。

對於外界質疑他是否利用老公權力掩蓋事件，她表示，在任何場合都沒打老公的名號，且老公不喜歡自己的行事風格，所以從來不一起出席公開場合，而是發當時開的保時捷是三手的。鄰居也表示，童姓所長行事低調，夫妻倆很少一起出現。



但她也被起底，有29次違規紀錄，卻還未被吊銷駕照，草帽姐指出，她是用了朋友的駕照去扣分，後來還是不夠扣的話，就重新再去考駕照。

▲楊男反擊，草帽姊帽子飛走。（圖／翻攝自《搜狐》）

巴掌事件發生在上月30日，女駕駛在渝北區兩路附近突然間掉頭，一旁開著黑色轎車的楊姓男子堅持不讓過，讓她氣得下車理論。爭吵過程中，草帽姐突然狠狠的打了楊男一個耳光，而楊也馬上反擊，反手搧了女駕駛一巴掌，把她帽子都打飛出去。

警方表示，雙方已經調解完成，女駕駛最後也被罰了250元人民幣（約新台幣1128元），並被扣2分。