保時捷掉頭遭擋...低胸妹狠甩巴掌　駕駛反擊卻慘遭「夜半狂敲家門」報復

實習記者羅明輝／綜合報導

重慶渝北日前發生一起行車糾紛，開著紅色保時捷的低胸妹女駕駛，因為突然在斑馬線中間掉頭，因此與一旁黑色轎車的男駕駛發生口角，雙方下車理論最後演變成互摑巴掌。儘管雙方事後已經達成調解，不過男駕駛今（31）日卻透露，自己昨天半夜聽見有人在敲自己房門，擔心是對方找上門來尋仇，害他和老婆整晚無法入睡。

根據《新浪新聞》報導，捲入糾紛的男駕駛楊光表示，為了能過上正常的生活，於是昨天衝突發生後，他與女駕駛便馬上到警局去處理，雙方都有互相道過歉，對方當下的態度也算是蠻誠懇的，「不過就在回家後，昨天晚上有人來敲我家的門，我也不知道到底是不是那個女駕駛，但我和老婆因為她一個晚上都沒有睡覺，現在我們只希望事情趕快過去。」

▲ 楊光與女駕駛發生行車糾紛，在大街上互賞巴掌。（圖／翻攝自《搜狐》）

楊光提到，「這起衝突真的對我們造成很多影響，親友們也都很關心我們，擔心對方勢力可能蠻大的，畢竟我已經受到了威脅。總之，過去的事大家都能懂的，我也不想再多說了」

據了解，女駕駛30日上午在渝北區兩路附近突然間掉頭，一旁開著黑色轎車的楊光堅持不讓她過，讓她氣得下車找他理論。爭吵過程中，女駕駛突然狠狠的打了楊光一個耳光，而楊光也馬上反擊，反手搧了女駕駛一巴掌，把她帽子都打飛出去。

警方透露，目前雙方已經調解完成，女駕駛最後也被罰了250元人民幣（約新台幣1128元），並被扣2分。

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