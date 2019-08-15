桃機第三航廈預算爆！　林佳龍：設計無法如期修改將解約

▲桃機第三航廈興建工程3度流標，桃機公司將提新方案報交通部。（圖／桃園機場官網）

記者胡順惠／台北報導

桃園國際機場第三航廈興建工程，6月辦理第三度開標仍無人投標，讓力拼2023年底完工的目標面臨考驗，其中出境大廳的「雲頂天花板」耗資耗工，被認為是最需要簡化的部分。交通部長林佳龍表示，已經要求設計顧問公司對於預算上限，重新修改設計，如果不能如期修改可能解約，2023年的目標要看修改情況及後續工程狀況，不能為了發包而發包。

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▲「雲頂天花板」被認為是最需要簡化的部分。（圖／桃機提供）

林佳龍說，總預算已經增加過，但因為過度設計，已經要求設計公司針對預算上限修改，另根據設計公司的規畫周邊相關工程先暫停，避免未來整合介面更困難，徹底檢討問題找出解決方案，讓桃機有新的開始，行政院有政委組成專案小組，由桃機公司進行檢討。

至於2023年的完工時程是否要再修正？「目前正在重新檢視當中，不能為了發包而發包。」林佳龍說，桃機第三航廈相當多標案都已經發包出去，但主體工程遇到困難，必須先停一下進行徹底檢視，2023年要看修改情況及後續工程狀況，希望半年內把流標原因解決，雖然前面會慢一點，但後面工程即可加速進行，仍朝既定時程努力。