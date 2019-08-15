早發現桃機標案不正常！林佳龍派員進駐桃機「體檢歷年重大工程」

▲桃機二航廈擴建工程傳出弊案。圖為二航廈擴建後增建的航空公司櫃台。（圖／記者沈繼昌攝）

記者胡順惠／台北報導

桃園國際機場二期航廈擴建工程遭爆圍標弊案，檢方查出包括防水等5件標案工程品質太差，遭檢舉有廠商涉嫌圍標，工程處長遭檢調收押，傳收回扣單筆至少600萬金。交通部長林佳龍表示，擔任交通部長後已察覺不正常、特別情形，後續會重新審視歷年的重大工程，包含在擔任部長前的也要全面體檢，不管當時決策背景原因為何，只要涉及違法，一定配合檢調偵辦。

林佳龍說，桃機是國家門戶，政府這些年投入很多預算，希望確保航廈擴建的規模跟品質，擔任交通部長後要求對桃機進行體檢，要求政風單位針對所有工程標案進行檢視，以負責態度，讓桃機過去或進行中的工程都必須進行最嚴格的檢驗。

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林佳龍表示，上任後早有察覺，有些標案採限制招標，或主體工程還沒發包，其它部分先行發包，這些不正常或特別情形，將透過董事會把關，檢調已經發動偵辦，並指派祈文中次長組織專業團隊進駐桃機公司，進行詳細了解及改革。

外界質疑桃機公司螺絲鬆了？林佳龍回應，桃機公司化到現在第10年，但是並沒有建立健全制度，缺少行政部門嚴謹的工程發包管理跟督導制度，還沒有真正成為公司，過程中的制度問題必須檢討。

林佳龍說，當時成立桃機公司時，許多民航局的工程專家移撥到桃機公司，但涉及內部人才薪資結構，這些年工程能量降低，業者競爭相當激烈，公司化遇到的困境及如何解決，會在這一波納入改革項目，相關重大工程發包也會進行內部檢討。