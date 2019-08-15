北宜直鐵卡關！　林佳龍再拋「北宜高鐵」只需15分鐘

▲交通部長林佳龍。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

北宜直鐵路線有新進度，鐵道局決定以穿越翡翠水庫集水區到頭城的新方案送交通部審查，引起環保團體抗議。交通部長林佳龍15日回應，從南港到宜蘭用高鐵延伸大概15分鐘的時間，時間比較快，預算也沒增加，正式納為評估選項，南部也規劃延伸到屏東，到時「西高鐵、東快鐵」及環島公路網全部串聯起來，將打造台灣環島鐵公路一日生活圈。

北宜直鐵議題爭論多年，目前有二種方案，一種是從台鐵南港站切過翡翠水庫集水區至頭城，行車時間37分鐘、經費476億元；另一種是從南港站往東至雙溪站，再直接往南到大溪接到頭城，行車時間47分鐘、經費553億元。方案一的隧道雖然較少，因工法困難，兩案工程費差不多，都在600億上下。

請繼續往下閱讀...

林佳龍說，擔任交通部長之後，針對環島大眾運輸系統進行進一步規劃，希望縮短東西城鄉的差距，環島這幾年是關鍵的時刻，規劃西快鐵、東高鐵串聯全島鐵路網，南北兩端向北延伸方面，過去有規劃北宜直鐵，因為有路線經過翡翠水庫的集水區，現在把高鐵延伸也做為一個選項。

林佳龍表示，後續必須按照程序進行環評跟預算跟工程規劃，目前交通部請鐵路局研究方案，南港直接連接到宜蘭路廊可以迴避翡翠水庫集水區，雖然路線長一點，高鐵方案時間比較快，拆遷也不多，預算工程可以做為替代選項。

林佳龍說，東部則希望串聯宜花東，東部鐵路除了雙線化、電氣化，希望提升做為快速鐵路，工程技術可以克服，規劃方向除了交通便利帶來的效應，也會考量對生態環境造成的衝擊，邀集各界學者、專家、環團參與評估規劃的過程，是打造一日生活圈關鍵的一步。

另外，環島公路網也逐步形成。林佳龍說，特別是蘇花改第一期在今年底完成，加上南迴公路拓寬及西濱快速道路的串聯，公路網也會環島化，打造台灣環島鐵公路一日生活圈。