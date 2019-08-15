　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北宜直鐵卡關！　林佳龍再拋「北宜高鐵」只需15分鐘

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者胡順惠攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

北宜直鐵路線有新進度，鐵道局決定以穿越翡翠水庫集水區到頭城的新方案送交通部審查，引起環保團體抗議。交通部長林佳龍15日回應，從南港到宜蘭用高鐵延伸大概15分鐘的時間，時間比較快，預算也沒增加，正式納為評估選項，南部也規劃延伸到屏東，到時「西高鐵、東快鐵」及環島公路網全部串聯起來，將打造台灣環島鐵公路一日生活圈。

北宜直鐵議題爭論多年，目前有二種方案，一種是從台鐵南港站切過翡翠水庫集水區至頭城，行車時間37分鐘、經費476億元；另一種是從南港站往東至雙溪站，再直接往南到大溪接到頭城，行車時間47分鐘、經費553億元。方案一的隧道雖然較少，因工法困難，兩案工程費差不多，都在600億上下。

請繼續往下閱讀...

林佳龍說，擔任交通部長之後，針對環島大眾運輸系統進行進一步規劃，希望縮短東西城鄉的差距，環島這幾年是關鍵的時刻，規劃西快鐵、東高鐵串聯全島鐵路網，南北兩端向北延伸方面，過去有規劃北宜直鐵，因為有路線經過翡翠水庫的集水區，現在把高鐵延伸也做為一個選項。

林佳龍表示，後續必須按照程序進行環評跟預算跟工程規劃，目前交通部請鐵路局研究方案，南港直接連接到宜蘭路廊可以迴避翡翠水庫集水區，雖然路線長一點，高鐵方案時間比較快，拆遷也不多，預算工程可以做為替代選項。

林佳龍說，東部則希望串聯宜花東，東部鐵路除了雙線化、電氣化，希望提升做為快速鐵路，工程技術可以克服，規劃方向除了交通便利帶來的效應，也會考量對生態環境造成的衝擊，邀集各界學者、專家、環團參與評估規劃的過程，是打造一日生活圈關鍵的一步。

另外，環島公路網也逐步形成。林佳龍說，特別是蘇花改第一期在今年底完成，加上南迴公路拓寬及西濱快速道路的串聯，公路網也會環島化，打造台灣環島鐵公路一日生活圈。

ET快訊
眼睜睜看「19歲懷孕女友」遭5人性侵！男友無力救她羞愧自盡
淹水女騎士跌工地溺死　韓國瑜一句話「高雄警察變工安」
房間留下半瓶高粱…丁小芹弟「趴床上」長屍斑亡　她趕到醫院爆哭
快訊／蘇貞昌嗆韓國瑜：國家機器很忙「沒時間搞你」

關鍵字：北宜直鐵,高鐵,林佳龍,交通部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

塵封30年遺址中秋點燈！「點亮十三層」夢幻視覺網暴動

大豪雨彈襲高屏！8縣市豪、大雨特報　屏東泰武15小時下346毫米

早發現桃機標案不正常！林佳龍派員進駐桃機「體檢歷年重大工程」

爸爸騎山路！寫造句全家中槍「叔叔老骨頭退化」…外婆快上天堂　網笑噴QQ

孕媽嬸味超濃遭嫌：這麼老還懷孕　她產後狂剷33kg成電眼辣妹...網全跪了

私菸案罰華膳15萬被批「輕輕放下」　林佳龍：全力配合調查

北宜直鐵卡關！　林佳龍再拋「北宜高鐵」只需15分鐘

男友怪怪！天秤女半夜偷看手機「抓到曖昧貼圖」　氣炸分手...9天後神反轉

遭控欺騙消費者　柯梓凱夫婦發文「網友反應超兩極」：女神加油～

友人花3千「左肩刺0104」生日4碼！2年後一看…日期錯了　她笑到哭：壞掉了

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

《德魯納》延宇轉世回來了　IU流淚看著他..「你過得好就好了」

塵封30年遺址中秋點燈！「點亮十三層」夢幻視覺網暴動

大豪雨彈襲高屏！8縣市豪、大雨特報　屏東泰武15小時下346毫米

早發現桃機標案不正常！林佳龍派員進駐桃機「體檢歷年重大工程」

爸爸騎山路！寫造句全家中槍「叔叔老骨頭退化」…外婆快上天堂　網笑噴QQ

孕媽嬸味超濃遭嫌：這麼老還懷孕　她產後狂剷33kg成電眼辣妹...網全跪了

私菸案罰華膳15萬被批「輕輕放下」　林佳龍：全力配合調查

北宜直鐵卡關！　林佳龍再拋「北宜高鐵」只需15分鐘

男友怪怪！天秤女半夜偷看手機「抓到曖昧貼圖」　氣炸分手...9天後神反轉

遭控欺騙消費者　柯梓凱夫婦發文「網友反應超兩極」：女神加油～

友人花3千「左肩刺0104」生日4碼！2年後一看…日期錯了　她笑到哭：壞掉了

塵封30年遺址中秋點燈！「點亮十三層」夢幻視覺網暴動

印度若攻擊克什米爾　巴總理嗆：準備給德里一個教訓

讚賴清德展民主風度　蘇貞昌酸藍營初選：兩個政黨比高下立判

大豪雨彈襲高屏！8縣市豪、大雨特報　屏東泰武15小時下346毫米

老闆欠租惹禍！台中老牌運動會館歇業　牽連地主躺著也中槍

白雪不再純粹…塑膠微粒「隨風飄」至北極　人類每年恐吃下5萬個

早發現桃機標案不正常！林佳龍派員進駐桃機「體檢歷年重大工程」

Ean部落閣／住進印度洋上的棕櫚葉　到馬爾地夫除了浮潛還學「飛」

麻辣火鍋突然爆炸！　滾燙紅油噴「40公分高」5人慘被燙傷眼睛大腿

爸爸騎山路！寫造句全家中槍「叔叔老骨頭退化」…外婆快上天堂　網笑噴QQ

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪..

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警..

名字被唸錯　2千人全困擾：老師..

館長點名「國民黨唯一希望」是他

老婆鬼月掉了一雙鞋　內行人揭離..

「大眼柯羅莎」助長西南風！中南..

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

開設25年台大「第一小吃部」搬..

對流旺盛！大雷雨彈再炸南台灣

他買膠帶！火速和打工妹在一起　..

搭高鐵爆哭！仙女服務員跪地幫擦..

更多熱門

相關新聞

每月9萬補助　215人搶當客運駕駛

客運駕駛缺員問題嚴重，進而引發駕車及工作超時等問題，交通部長林佳龍上任後列改善目標，公路總局6月12日推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，從攬才、育才及留才等3方面給予優渥補助，每名駕駛最高補助9萬元。公路總局統計，全台已完成9場次招募活動，吸引近2000人次參加，2個月來招募215名駕駛，是最成功的一次招募活動。

私菸案對華航輕罰　關務署否認

清潔隊員平均1年5人死！全環總怒求這件事

搭高鐵爆哭！仙女服務員跪地幫擦淚

港機場停飛桃機緊急應變　林佳龍：民主是台灣唯一出路

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面