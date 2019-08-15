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北市3千萬離奇搶案...她辯打電動「太專心」甚麼都不知　證人比搶匪還緊張

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記者羅志華／台北報導

台北市2名鄧姓、王姓女子於2018年10月29日晚間，開車載著3000萬現金到中坡北路買鹽水雞，不料鄧女下車後，突然出現2名男子闖進車內，連車帶錢一併搶走。台北地院本月15日召開審理庭，鄧、王2女以證人身分出席；庭訊間不僅鄧女供詞與先前筆錄多有出入，且陳述案情時種種誇張的情節，更讓法官不禁吐槽「神經真的很大條！」

▲▼3千萬搶案王女出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲台北離奇3千萬搶案，被搶的鄧、王2女15日以證人身分出庭，但案情仍有許多疑點待釐清。（圖／記者羅志華攝）

案發當時鄧女幫老闆做事僅不到20天，卻被委以重任載運3千萬現金，鄧女於庭中對於這鉅款的來歷、目的，連要幫忙保管多久都講不出來；甚至錢被搶後，她主動將老闆LINE訊息刪除，老闆也沒有追究鄧女責任，僅要她配合警方調查，且還繼續聘僱鄧女，種種誇張情節，讓庭上眾人不禁傻眼…尤其王女全程跟在車上，卻不知鄧女行經何處，就連有人將大袋現金送到車上，她也稱毫不知情，實在讓人難以置信。

當時被搶的鄧女於庭訊中表示，她2018年時是UBER司機，偶然透過朋友介紹認識涂姓老闆，被搶的3000萬就是在老闆指示下去拿的，且運鈔一事僅老闆跟自己知道；被搶的前1天，鄧女先從老闆那接了1500萬餘元放在車上，隔天載著王女去接朋友，途中又接到老闆指示，要再去長安西路的「新加坡舞廳」及南京東路2處收款，收款方式皆是由對方將大包現金提上車，並於後座清點完畢才離開；最後鄧女又從2處各收了約500及1000萬，總共3000萬放在車上。

任務完成後，鄧女和王女想去中坡北路買個鹽水雞再回家，不料鄧女才剛開始排隊，就接到王女電話求救「車被搶走了」，她趕回現場時，只見王女在原地哭泣…王女於庭中表示，被搶當天鄧女下車買鹽水雞，她留在車上正要鎖門時，2名男子突然闖進駕駛座及後座，大聲喝令「下車！」並出手推擠，王女當時手抓車門大喊「搶劫！」，卻沒人願意出手，她只能看著對方離開。

庭訊間王女表示，平時不會過問鄧女的事情，當天被搶之前的路線、車上發生甚麼，都因為她在打電動「很專心」而沒有注意，僅因曾在「新加坡舞廳」工作過，所以知道有路過那邊。鄧、王2女今日在檢辯雙方提問下，顯得相當緊張，反倒是主嫌王璟澄在一旁頻頻跟律師交頭接耳，不時有說有笑，心情相當輕鬆；王女離庭時面對記者提問僅低頭不發一語，隨後快速衝上計程車。全案將擇期再開。

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關鍵字：3千萬,搶案,台北,鹽水雞

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