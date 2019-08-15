新加坡女大生夜店偷9千元　要開學了認罪還錢...檢放過她

▲新加坡林姓女大生到台北PUB行竊，為求解除限制出境認罪還錢。（示意圖與本案無關／CFP）

記者劉昌松／台北報導

新加坡林姓女大生日前來台旅遊時，涉嫌在夜店裡，從隔壁座客人暫放的袋子裡拿走現金9000元，被逮到後一度不承認行竊，被檢察官處分限制出境，幾天後，新加坡學校要開學了，林女急著想回家，才承認犯行並還錢，台北地檢署根據夜店監視器認定林女涉嫌竊盜罪明確，但考量受此教訓應無再犯之虞等情況，依職權處分不起訴。

據了解，20多歲的林女是在7月中旬，和朋友一起來台灣自助旅行，7月20日晚上，她和朋友到中山區的1間PUB享受台北夜生活時，隔壁座的男客人暫時離開座位一下，留下背包放在沙發椅，林女看了看，就趁沒人注意時，伸手進去包包裡拿走現金9000元。

林女以為自己神不知鬼不覺，但店內監視器把她掏出錢的一舉一動都拍下，而被害人則是一回座位發現錢不見了，立刻報警，林女剛到警局時還矢口否認犯行，移送台北地檢署後，檢察官考量她是外籍人士，諭令限制出境。因為新加坡的學制是和台灣不同，秋季開學是在7、8月間，林女擔心來不急趕回學校上課，最後坦承犯行，並且把錢歸還被害人，獲得檢察官考量她受此教訓應無再犯之虞，依職權處分不起訴。

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