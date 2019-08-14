首架新式高教機9月出廠　明年6月執行首飛

▲「2019年台北國際航太暨國防工業展」15日於台北世貿一館登場。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文上任後力推「國機國造」，由漢翔公司研製的新式高教機「裸機」也於2019年台北國際航太暨國防工業展亮相。中科院航空研究所所長齊立平表示，首架新式高教機將於今年9月出廠，預計明年6月將執行首飛，目前整體進度正順利進行。

「2019年台北國際航太暨國防工業展」將於8月15日至17日在台北世貿一館舉行，其中「國防館」共規劃五大展區，包括國機國造時光隧道、聯合作戰裝備展區、軍民通用科技展區、模擬互動體驗區及國防菁英招募區，屆時將展出包括「大型無人機」、「30公厘機砲戰鬥車」、「萬劍飛彈」、「天弓三型飛彈及發射架」及「雄三超音速反艦飛彈」等15項自主研發成果。

蔡英文上任後大力推動國防自主，將國艦國造、國機國造、潛艦國造列為重點項目。蔡英文曾在6月1日至漢翔公司主持新式高教機（AJT）組裝開架典禮時指出，高教機計畫代表台灣走向國防自主的過程，強化國防戰力，確保國家安全。

▲新式高教機縮尺模型。（圖／記者林銘翰攝）



齊立平表示，新式高教機計畫從106年2月正式啟動後，歷經設計與組裝階段，首架新式高教機將於今年9月出廠，預計明年6月將執行首飛，目前整體進度正順利進行。

齊立平指出，新式高教機的主要負責空軍高級訓練與部隊飛行訓練的雙重任務，當初有考量到開發時間等問題，最後選擇以IDF經國號戰鬥機作為首要參考目標，如此能避免後續消失性商源的問題，有利後勤維修保養。

齊立平也強調，於國防工業展中展示的僅為「裸機」，正式塗裝會連同命名投票結果於今年9月出廠典禮時宣布。目前將首飛日期訂在明年6月底之前，不過仍要看確切出廠後地面測試的順利與否，「若順利就有提前機會」。

齊立平表示，目前進度都正常進行，新式高教機未來將取代現役的AT-3訓練機及F-5戰鬥機，擔任空軍的主要訓練機，也是「國機國造」的起始計畫，工作團隊有信心將計畫階段性的完成，下個月就會舉行正式的出廠典禮。