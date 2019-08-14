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新型騰雲無人機首度亮相　年底出廠2021進行作戰測評

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▲▼「2019年台北國際航太暨國防工業展」15日於台北世貿一館登場。（圖／記者林銘翰攝）

▲中科院自行研發之大型無人機首度亮相。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

「2019年台北國際航太暨國防工業展」將於8月15日至17日在台北世貿一館登場，其中由中科院自行研發自製的新型騰雲大型無人機也搶先亮相，中科院航空研究所所長齊立平表示，首架騰雲將於12月出廠，預計明年1月進行研發測評、2021年進行作戰測評。

「2019年台北國際航太暨國防工業展」將於8月15日至17日在台北世貿一館舉行，其中「國防館」共規劃五大展區，包括國機國造時光隧道、聯合作戰裝備展區、軍民通用科技展區、模擬互動體驗區及國防菁英招募區，屆時將展出包括「大型無人機」、「30公厘機砲戰鬥車」、「萬劍飛彈」、「天弓三型飛彈及發射架」及「雄三超音速反艦飛彈」等15項自主研發成果。

齊立平表示，騰雲大型無人機與舊版的最大差異在於中高度、長滯空、多酬載能力。他解釋，新型無人機除了機體加大、翼長增加，推力也增加好幾倍，並強化飛控、電力系統，電力系統有複聯式設計，若其中一個故障，仍有其餘兩個使用。

至於是否有掛載飛彈的能力？齊立平說，「大家不必聚焦在是不是能夠掛飛彈」，但其掛彈的派龍架放在大型無人機上並不是問題，目前只是配合政策指導。齊立平說，針對相關操作參數，中科院暫不多多做透露。

不過外傳中科院所研發之大型無人機，與中共所研發的「翼龍無人機」相似，對此齊立平則是否認說，中科院所研發之無人機「自製率接近百分之百」，大家可能看到的只是外型或基本功能，很多東西是都是由中科院自己的關鍵技術所開發的。

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關鍵字：國防部,國防工業展,世貿一館,台北

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