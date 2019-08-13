國中教育會考「減C」有成　南投縣府頒64萬設備費獎勵

▲南投縣針對國中會考今年啟動「減Ｃ獎勵計畫」，其中日新、三光、國姓和仁愛4國中表現優異，12日獲表揚。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣幅員廣大，偏鄉的學校比例偏高，會考成績屬待加強C的人數相對其他縣市也較多，縣府為改善，2019年實施「減C」獎勵將額外補助減C卓越校；經統計，日新、三光、國姓和仁愛4國中整體減C效果有成，12日獲縣府表揚，獎勵補助充實資訊設備及英語聽力廣播設備，並將安排到他校分享辦學經驗。

南投縣政府教育處指出，2018年全國會考平均成績A、B、C學生比例分別為20%、60%及20%，南投則為15%、55%及30%，從數據顯示，縣內考生拿A、B比例較全國平均值均少5%，拿C學生則高出10%，減C成縣內教育首要目標，因此拿出獎勵盼各校能找出方法提升成績。

南投副縣長陳正昇表示，對於這4所學校，致力於學力提升，能夠讓教育部公開表揚，這代表縣內推動增A減C的計畫已經有初步成效，感謝4所學校校長及教學團隊的老師們為教育的奉獻及努力。

魚池國中校長林家如表示，該校的減C策略主要以不同學習階段為每個學生量身打造屬於自己的目標和學習計畫，2、3年級第1節至第7節實施分組跑班，第8節則依A班、保B班、補救教學班級實施，同時也加強技藝學成，強化技能建立自信，才能有此佳績。

三光國中校長吳明順說，校內教師群透過班級經營帶隊團體學習風氣，強化閱讀理解、分組合作，更運用小班教學落實課後扶助，帶著落後學生往上衝，因此成功減C，國文從去年40%降至28%、社會從31%降至19%、自然從42%降至33%

「A小孩不是我們教出來的，C小孩才是我們教育的責任。」日新國中黃淑娟校長提到，該校在提升會考成績之策略方面，不僅廣推閱讀教育，更設置學習共讀區提供學生安靜看書的空間，更重要的老師會擔任志工，培養學生自我學習的習慣，形塑良好的讀書風氣，自然能達到增A滅C的學習目的。

仁愛國中減C成效最驚人，會考5考科中，社會、自然、國文和數學科減C比例從9%至39%不等，校長朱珮芬說，採教學活化，像數學會視課程2班共同上課、分組學習，1名老師主教學，另1人協同教學解惑；自然則以生活經驗實作體驗，引導學生科普閱讀，共同構思問題解決方式，讓學生學會學會應用知識。





▲南投縣針對國中會考今年啟動「減Ｃ獎勵計畫」，其中日新、三光、國姓和仁愛4國中表現優異，12日獲表揚。