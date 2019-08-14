毒蟲拒捕「開2槍仍落跑」　縣議員服務處無辜...躺著也中槍

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗地區下午發生一起追捕毒販開槍事件，一名巫姓毒販與同行友人遭到警方鎖定尾隨，巫男發現後竟試圖加速逃逸，最後在警方開了兩槍後，仍讓他逃之夭夭。車內另一名同行男子因來不及逃跑，已被警方帶回，警方更於車內搜出2把改造手槍，而逃逸的巫嫌，目前仍積極追查中。只是開槍地點就在縣議員張志宇服務處門口，甚至一度傳出是服務處遭人開槍，最後證實與張志宇服務處無關，也算是另類的「躺槍」。

▲苗栗地區下午發生一起追捕毒販開槍事件。（圖／記者陳凱力翻攝）



苗栗縣警方14日下午3點多，尾隨追捕一名巫姓毒販所駕駛的黑色轎車時，在公館鄉忠孝路一處巷口，發現對方車輛欲從死巷折回頭，警方見機不可失，以偵防車進行夾困，但巫嫌仍油門加速試圖擺脫警方，過程中警方朝輪胎連開了兩槍，巫嫌最後則在鄰近的公館夜市停車場棄車逃逸。

警方上前逮獲同車卻來不及逃跑的另一名男子，更於車內起出2把改造手槍，而逃逸的巫嫌目前警方正積極查緝中。

▲逃逸的巫姓嫌犯目前仍在追緝中。（圖／記者陳凱力翻攝）

由於警方開槍巷口，剛好就是縣議員張志宇服務處門口，引發民眾好奇圍觀，甚至一度傳出是服務處遭人開槍，所幸最後證實與張志宇服務處無關，也算是另類的「躺著也中槍」。