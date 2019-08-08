苗栗警局新官上任三把火！要求長髮女警梳髮髻　警：本末倒置

▲剛上任的苗栗縣警察局長翁群能（右），對於女警需綁髮髻問題，引發熱議。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局局長翁群能7月22日才剛上任，最近在臉書社團「靠北警察」被反映新官上任三把火，第一把火莫名其妙的直接燒到女警身上，認為髮長過肩的女警必須梳髻，此話一出，立刻引起熱議。

臉書社團《靠北警察》近日出現一篇文章，內容寫著：翁大局長交辦督導女警髮長過肩的女警必須梳髻，因為綁馬尾不安全，但這種說法早遭破解，試問女警出勤騎乘機車，髮髻將使女警戴安全帽時安全帽無法到位的問題不是更嚴重？更別提穿脫安全帽後，髮髻早已散亂無比，髮髻梳理又費時，披頭散髮又蓬頭垢面真的是警察職場上大家樂見的嗎？

▲投訴者表示，要求女警幫髮髻，根本才是本末倒置。（圖／記者黃孟珍翻攝）

對此苗栗縣警局副局長陳明宏也回應，這項要求是局長翁群能基於關心女警執勤安全，因此特別提醒執行攻勢勤務、路、臨檢勤務時，請女警將馬尾收於勤務帽內，避免因馬尾外露有潛在不可預期的危險，有敵情意識才能保護自己安全 。

投訴者也表示，女警並不會不注重勤間安危，大家沒有看過競技女運動員嗎？她們是馬尾還是髮髻？相對的女警更需要合理的身體自主權，因為尚未發生的危害，女警暴露在常態的危險環境中，髮髻使安全帽無法發揮妥當的保護作用，根本本末倒置。