勇警遭砍開槍又宮廟打架！警所忙翻祭整排「乖乖」　盼平安度鬼月

▲泉州街派出所先爆通緝犯拒捕砍警遭開槍制伏，又處理宮廟打架糾紛，警員放置乖乖在值班台希望安度鬼月。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局泉州街派出所傳出一張值班台擺滿「乖乖」的照片，據悉因7月時所內2名勇警因抓通緝犯遭砍開槍還擊，所內同仁希望用「乖乖」來平安度過鬼月，督察組雖未責難警員，但因有礙值班視野已要求撤除。

網路流傳一張北市中正二分局泉州街派出所，在值班台前擺放整排「乖乖」，有警員私下表示，因為泉州所7月先爆發勇警追捕通緝犯遭對方持刀砍殺，開槍反擊壓制，後又爆發宮廟繞境聚眾糾紛，大小案件加起來讓整個所內忙翻天。

▲中正二分局泉州街派出所7月遇到通緝犯拒捕開槍，警員在值班台放多包乖乖鎮壓，希望安穩度過鬼月。（圖／記者趙永博攝）

所以有人提議買來整箱乖乖希望能夠控制一下案件發生情況，但有警員將整排乖乖擺放在值班台前，泉州所所長李智瑋獲悉後也認為不妥，隨即先要求同仁將值班台乖乖撤下，並擺放到備勤室。

中正二分局督察組長林信介則表示，將乖乖擺放在駐地值班台，會影響值班警員維護駐地安全的視野，所以也請同仁將乖乖從值班台上撤下，但也並未責難同仁，因為基層同仁平時處理案件相當辛苦。

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