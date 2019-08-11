「車上下來3人」開槍殺人　台南仁德槍擊案距派出所400米

▲台南市警局長周幼偉（中）親自到場指揮偵辦，指示全力緝兇依法嚴辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區11日下午驚傳槍擊命案，至少3名男子與被害人發生衝突後，涉嫌持槍射殺被害人王姓男子後逃逸，由於命案現場離歸仁分局太廟派出所僅約400公尺，對凶嫌光天化日下，竟敢無視警方開槍殺人的囂張行徑，引起新任台南市警局長周幼偉的震怒，親自到場指揮偵辦，指示全力緝凶依法嚴辦。

據了解，台南市警歸仁分局11日下午2時27分許據報，仁德區中正路三段發生搶劫案，警方據報迅速到場，發現有1名男子中槍傷，馬上通報消防局出動救護車前往搶救，救護人員到場發現該王姓中年男子胸部中槍，已OHCA無呼吸心跳，馬上送成大醫院急救，惟經搶救仍於下午3時7分許宣告急救無效身亡。

歸仁分局警方據報派員前往現場勘查，並拉起封鎖線封鎖現場，請市警局鑑識中心派員到場勘查蒐證，警方在仁德區中正路三段709-1號前發現一顆彈殼，被害人倒臥地點疑在中正路三段709號前，地上有血跡，而709-1號彈殼旁，也有血跡。

據歸仁分局副分局長黃宗仁指出，經警方調閱現場及附近監視影像，初步清查發現案發前有1部自小客車駛抵現場停車，車上下來3人，與案發現場屋內的人發生衝突後，即發生槍擊案，凶嫌等人作案後逃逸，警方在現場共拾獲2顆彈殼，目前案發原因、雙方身分，正由警方積極調查釐清中。據了解警方已掌握1名特定對象身分，正積極查緝到案說明中。

據了解，槍擊案案發場離歸仁分局太廟派出所約400公尺左右，作案歹徒竟敢在光天化日下，公然開槍射殺被害人逞兇，無視警方公權力的囂張行為，引起新任台南市警局長周幼偉震怒，親到現場指揮偵辦，指示務必在最短時間內將凶嫌緝捕到案。