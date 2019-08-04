酒駕闖紅燈拒檢撞警竄逃　警轟2槍打穿輪胎沿路圍捕落網

▲林姓男子涉嫌酒駕闖紅燈被警攔查心虛竄逃，警方開槍警制止，並通報線警網攔截圍捕查獲。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

30歲林姓男子8月3日深夜酒後駕駛一部休旅車闖紅燈，被市警五分局警網發現攔查，林男欲衝撞員警拒檢逃離，幸好員警及時閃避並對空鳴槍示警後，朝林男休旅車左前輪開了一槍， 仍被林男駕車逃離，警方經發布線上警網攔截圍捕，在西羅殿前攔下林男人車，酒測值為0.42毫克，全案偵訊後依公共危險罪嫌送辦。



據了解，3日深夜11時許，30歲的林姓男子涉嫌酒後駕駛休旅車，行經北區開元路與前鋒路口時因闖紅燈，被市警五分局開元派出所警員李瑞龍發現而上前攔查，林男因酒駕被攔查到而拒檢加速逃竄，李員騎著警用機車尾追，但被林男逃逸。



李員不死心，騎警用機車沿途尋找林男車輛，結果在北區公園路與公園北路，發現林男人車在等紅燈，李員立即上前再度攔查。林男見警方再度出現，跳了一跳，馬上倒車加速闖紅燈竄逃，李員見狀，先對空鳴槍示警後，再朝休旅車左前輪射擊1槍欲強行制止林男離去，但林男閃過警員後，馬上加速逃離現場。



李員通報勤務中心，勤務中心發布線上警網執行攔截圍捕，林男駕車從北區在市區逃了2、3公里遠，才在中西區西羅殿前，才被大批警網攔下，警方喝令林男下車受檢，經查酒測值為0.42毫克，涉嫌公共危險罪嫌。林男表示是因酒駕闖紅燈，見警才心虛逃竄，沒想到還遭警方開槍示警。全案偵訊後依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。