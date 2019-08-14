臉書轟韓國瑜「小三夜店進行式」　楊秋興神隱2天丟10字首度回應

記者吳奕靖／高雄報導

前高雄縣長楊秋興日前飛往美國德州探孫，不過12日卻在個人臉書PO出「871字」指控高雄市長韓國瑜，其中還寫到：「曾提到過去吃、喝、嫖、賭，但現在卻有小三、酗酒、夜店等問題」，議題一拋，就再也不回應了！直到2天後終於首度回應：「抱歉我現在不接受訪問。」

▲楊秋興轟韓國瑜「小三夜店進行式」後神隱2天，首度回應記者 。（圖／記者吳奕靖攝）

楊秋興12日在臉書發文，可以說是字字辛辣，都是針對韓國瑜而來，《ETtoday新聞雲》記者從13日的時候就透過通訊軟體來聯絡楊秋興，光是13日就打了3通電話，但楊都沒有接。14日下午3點多，楊秋興又在臉書發文公告「據友人告知，黃紹庭議員、陳揮文先生在談話性節目說本人仍是高雄市政府兩岸小組副召集人與事實不符，我早在五月份就函文市府請辭了，特此告知」。

▲楊秋興再次又在臉書發文，表示自己已經非高雄市政府兩岸小組副召集人 。（圖／記者吳奕靖攝）

眼看楊秋興又發文，記者再度透過通訊軟體想要跟他對話，從下午14點56分開始，連續打了7通電話來聯絡，但楊秋興不是沒有接聽就是在通話中，直到15點27分左右楊秋興主動回了訊息，表示「抱歉我現在不接受訪問」，記者隨後又回應了2段文字，不過楊秋興並沒有「已讀」。

楊不接受訪問，卻是透過臉書發文，似乎這已經成了楊秋興對外放話的一個橋樑，楊秋興稍早在臉書發文自己非兩岸小組副召集人一文後，有網友就回應：「請教您會投靠、幫助柯文哲團隊嗎？」也有人呼籲縣長，應該「忍辱波羅蜜」、「縣長加油，我們全力支持你」。