若洪秀柱是「母雞生病」　黃創夏：那韓國瑜就是禽流感了

▲韓國瑜。（資料照／記者洪靖宜攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜被認為選情告急，資深媒體人黃創夏認為，韓國瑜氣已衰、勢已危，「換柱2.0」已成街談巷議的話題，必敗的宿命難逃，但「韓國瑜的品德遠遠不如國民黨前主席洪秀柱」，若洪秀柱被稱作「母雞生病了」，韓國瑜恐怕用「禽流感」來形容，都不算太過！

根據《ETtoday新聞雲》最新總統民調顯示，郭柯王結盟獲得33.9％支持者，支持者中更有高達61.7%的泛藍選民支持，反觀韓國瑜僅獲得泛藍選民31.7%的支持度。對此，黃創夏14日於臉書表示，韓國瑜氣早衰、勢瀕危，必敗的宿命難逃，更慘的是國民黨已經和韓國瑜成了命運共同體，只有咬緊牙關硬挺下去，共迎再度慘敗！

黃創夏表示，很多國民黨公職嘴硬說，韓國瑜的實力遠遠勝過2015年的洪秀柱，不可能換柱，殊不知，正因為換不掉，韓國瑜和國民黨才會遭到更淒慘的命運！至於當年為何會「換柱」？因為洪秀柱的兩岸立場引起社會疑慮，雖然學養俱佳，卻和國民黨絕大多數公職格格不入，洪秀柱就被稱作「母雞生病了」，「檢視韓國瑜的狀況，恐怕用『禽流感』來形容，都不算太過！」

黃創夏還說，「韓國瑜當然遠遠不如洪秀柱的就是品德」，和一生持身守正、品德操守無虧的洪秀柱相比，韓國瑜自身就是爭議的根源，他雖然多次宣稱「浪子回頭」，在所謂的「失落的十七年」暫別政壇日子之生活真相卻總是被人爆料引起質疑，妻子李佳芬在家鄉雲林的所謂「違建農舍」紛擾不止，一再讓韓國瑜「品德」蒙上陰影。

黃創夏批評，韓國瑜「落跑市長」惡名已是標籤，不但落下「周一到週五靠高雄副市長李四川、周末和周日有行政院副院長陳其邁」之譏，還被媒體跟拍連續六天「上班責任制，下班打卡制」，多次接近中午，甚至超過中午才出門，高雄市政無心管理，滿腦子想選舉的惡名，如影隨形。