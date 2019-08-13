▲ 金山警神速找回遺失手機，泰女大讚：台灣警察超棒。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局野柳派出所於12日下午，接獲一家三口泰籍遊客到派出所報案，稱其將手機遺忘於搭乘客運公車上，又因於此地人生地不熟，又不知該如何是好，只好向警察求助尋求幫忙。員警旋即透過提供特徵循線追查，順利聯絡上客運公車，順利找回泰籍女子遺失的手機。



泰籍一家三口於12日上午10時許，搭乘客運公車來野柳地質公園遊玩後，欲離開時，才發現其手機放置於所搭乘之客運公車上，求助無門之際，便到派出所尋求幫忙，泰籍女子Onvara用流利的英語及比手畫腳向員警郭俊鴻表示，搭乘客運公車顏色特徵，值班員警主動熱心循線幫忙找尋該泰籍女子搭乘客運聯絡。

泰籍一家人心急如焚的在派出所等待消息，所幸員警旋即透過提供特徵循線追查，順利聯絡上客運公車，員警隨即開巡邏車，將泰籍遊客載往國光客運金山站，並且將遺失的手機領回，讓來野柳遊玩的Onvara順利找回遺失的手機，露出許久不見的笑容。



「Thank you!Thank you！（雙手合十）台灣警察真棒！」該泰籍女子Onvara開心地表示，遺失手機是此次來台旅遊最難忘的經驗，並讚：「台灣警察真的good（比大拇指）」，警方熱心的態度，讓他們留下深刻印象，並表示回國後一定會向朋友推薦來台灣旅遊。

金山警分局長陳永昌表示，對於同仁服務的善行表示肯定，也勉勵同仁持續以「微笑的臉、助人的手」來服務民眾；同時金山分局轄內有不少的觀光區，提醒民眾到觀光區遊玩時要注意隨身物品，不要讓小小的疏忽造成遊興全失。