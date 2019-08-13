行政執行署「免費」投標講座太實用　移民女從加拿大飛回參加

▲行政執行署舉辦免費的投標講座，吸引眾多民眾參加。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

法務部行政執行署新北分署13日舉辦「動產及不動產投標流程」免費教學專案，由執行人員講解動產、不動產拍賣及變賣應注意事項，並邀請第一銀行士林分行資深副理顏詩育講授法拍融資實務，中午休息時間到了民眾仍欲罷不能，其中一名移民加拿大10多年的吳姓女子特別跨海報名，最引人注目。

來自嘉義的吳小姐已移民加拿大十多年，6日在網路上看到新北分署辦理法拍投標流程教學專案，立即從加拿大打國際電話聯絡新北分署，表達想要參加的強烈意願，可惜當時早已額滿，新北分署只好留下吳小姐的聯絡方式，並承諾如有已報名的民眾臨時退出，將通知吳小姐遞補報名。

幸運的是，本次講習果然有已報名的民眾致電該分署說臨時有事無法前來，新北分署再度開放網路報名後，吳小姐及其他5名民眾也幸運地遞補報名上，得以參加本課程，她參與課程時笑著說「月是故鄉圓」，並表示移民期間仍一直很關心台灣的狀況，十多年間在台灣及加拿大來來回回，日後還是有返台落葉歸根的可能，所以才會報名上課，並建議講授的時間可以再延長，因為一堂課才50分鐘，「真的太短了！」

而下午的模擬投標課程中，在學員真實搶購現場變賣的恬品軒蛋糕、王老吉涼茶、保養品、碧璽及鹽燈等動產，並與法拍親善大使及拍寶開心合照的熱絡氣氛中結束了。課後民眾紛紛對本課程表示肯定及感謝，也希望新北分署日後能再辦理類似的研習課程，好讓更多人能參與動產及不動產的法拍案件。