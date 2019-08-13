「萬金彩田米」秋收割　開放契作訂購

▲ 萬金彩田米秋收，法鼓文理學院師生割稻體驗。（圖／彩田友善提供）

記者郭世賢／新北報導

秋收的季節！北海岸稻作也開始收割，「彩田友善農作」8月2日下午在金山朝天宮旁農地，邀請地方耆老許佑榮先生及新北青農會長王御庭，示範割稻教學，三和國小、中角國小、金美國小學童、宏碁基金會志工、法鼓文理學院師生等，到稻田裡進行割稻與脫穀體驗，並一起共享美味的割稻飯，慰勞這一整年辛苦耕作的農友。

農業局長李玟表示，目前新北市友善耕作面積191.5公頃，有197位農友加入，其中萬里、金山友善稻作面積30公頃、33位農友，年生產稻米94公噸，為協助有機友善農友在生產與銷售，將成立「亞洲有機行銷智能中心」建立以數位科技創新通路，發展智能行銷模式。

▲ 萬金彩田米秋收，敬天祈福保佑收割農民平安機具安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

李玟說，藉由都會消費力量協助農產品銷售，秉持先創通路再開農路的理念，以「先銷後產」的營運模式，媒合大眾以契作方式認購有機友善農產品，讓友善農友在生產前已有買主。也希望社會各界共同支持新北市的友善田園區域計畫，透過契作的方式，讓更多人一起投入友善農業的行列。

新北市政府自2015年起推動「友善田園區域計畫」，結合農業生產與自然生態環境的理念，鼓勵農友轉型友善耕作，萬里、金山友善稻作面積從最初1.1公頃增加至30公頃，市府持續3年補助友善耕作農友有機質肥料與秧苗經費及活化休（廢）耕地整地費用。

▲ 萬金彩田米秋收，品嘗割稻飯。

市府推動友善耕作的理念在2018年獲得宏碁基金會的認同，與友善稻作農友簽訂彩田米認購契作，友善稻米認購量從4公噸提高至8公噸，基金會率領志工到友善田區辦理插秧、撿福壽螺，親自收割自己插秧的水稻，志工們感到格外感動。基金會大力支持友善田園區域計劃，就是希望能再強化環境與教育的理念核心，讓農友、土壤生態、在地學生都能受惠。

法鼓文理學院許書訓老師與夫人美代姊從106年起就支持楊儒門執行長辦理友善耕作，今年也參與秋收割稻活動，並透過親朋好友認購彩田米，用行動力來支持在地產業。三和國小、中角國小、金美國小學童們在3月插秧，利用暑假前來割稻，了解水稻生長過程，師生們吃自己種的米，縮短產地到餐桌的距離，同時也拉近孩子親近家鄉的土地，更獲得食農教育的啟發。

有了農友的辛苦付出與努力，加上宏碁基金會及彩田楊儒門先生的大力支持，讓我們看見萬里、金山友善田園的活力與契機，也請大家共同來購買或契作彩田米支持友善農業，相關資訊可聯絡紀小姐0905-396-909或上網https://goo.gl/forms/TNC3tHlc4v2AzfWL2。