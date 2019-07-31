限時35天！「豬肉滿福堡」買一送一　麥當勞嗶悠遊卡享優惠

▲麥當勞嗶悠遊卡可享豬肉滿福堡買一送一優惠。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼推出用悠遊卡不限消費可享「大薯買一送一」優惠，並獲得消費者熱烈迴響後，悠遊卡與麥當勞再度攜手進攻早餐市場，自7月31日起至9月3日止，再推出憑悠遊卡消費明細，可享豬肉滿福堡買一送一好康。

全台早餐商機一年高達新台幣2,000億元，成為速食業者眼中的兵家必爭之地，其中滿福堡系列一直以來都是麥當勞早餐時段熱賣商品，一年約可賣出2,600萬個，因此這次悠遊卡與麥當勞選擇豬肉滿福堡推出買一送一優惠，預計又將再掀起熱潮。

悠遊卡公司表示，自7月31日至9月3日限時35天期間內，在麥當勞持悠遊卡消費不限金額，就可憑在麥當勞消費的悠遊卡交易明細（小白單），享有「豬肉滿福堡買一送一」的超值優惠，每張小白單就能享有一次優惠。

因應數位化服務的趨勢，麥當勞於2018年全面開通「信用卡小額支付」及三大國際Pay，並於今年3月開通四大票證電子支付，包含悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡，對廣大學生族群或未持信用卡的民眾來說，可省去現金交易與找零的不便。業者指出，目前非現金支付占比已達2成。

另外，漢堡王則自6月18日起至8月12日止，連續56天推出優惠，除了有薯條、冰綠茶、美式咖啡買一送一外，還有點心跟漢堡套餐等組合好康，活動期間只要出示優惠券就可不限次使用。消費者可至官網、Facebook粉絲團下載優惠券，購買時用手機出示圖檔就能使用。