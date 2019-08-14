談判不合揮刀刺死2人傷1人　二審認有殺意仍判無期徒刑

▲新北市李姓男子持折疊刀，刺死2人、刺傷1人，二審判處無期徒刑。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子李銘鴻，為了替朋友出氣，去年6月間在2夥人談判時，取出長25公分的折疊刀，刺死對方2人，並刺穿另1人肝臟。一審法院審理後，認為李男刀刀刺向要害，下手非輕，足以預見死亡可能，有殺人故意，重判無期徒刑。案經上訴，高等法院14日二審駁回上訴，仍判處無期徒刑，可上訴。

判決指出，綽號「檸檬」的李男，與黃姓友人交好。去年4月間，黃姓友人的女友不小心將錢包遺留在另名謝姓男子的車上，謝男打電話告知，卻引發黃男醋意，雙方相約在新北市蘆洲區便利商店見面。談判過程中，李男掏出折疊刀，刺傷對方陣營中的游姓男子，雙方鳥獸散，不了了之。

隔了2個月，雙方陣營又相約談判，敲定三重區的某咖啡廳。過程中，先前遭刺傷的游男胞弟，要求檢查背包，確認有無金屬物品，沒想到真的掉出金屬物。雙方陣營騷動，打成一團，李男趁亂又掏出折疊刀，朝對方陣營猛刺。結果在短短37秒的時間內，造成游男胞弟左側外頸動脈切割傷出血死亡、助陣的洪姓男子心臟貫通穿刺死亡，另名助陣的李姓男子則是腹壁開放性傷口、肝穿刺傷等重傷害。行兇的李男隨即逃逸。

警方循線，第二天就在汽車旅館中逮捕李男。李男到案後否認殺人，辯稱當時為了保護友人安全，才會掏出小刀防衛；況且現場一片混亂，也不知道刺到誰。但檢方仍依殺人罪嫌起訴，一審法院審理後，認定他具殺人犯意，依照2個殺人罪、1個殺人未遂罪，判處無期徒刑。

案件上訴二審，高等法院審理時，李男仍否認犯案，辯稱是為了保護友人安全，僅有傷害人的故意，並無殺人犯意。但高院認定李男的折疊刀銳利，刀刀刺向被害人要害，在短短37秒時間內，就造成2死1重傷的慘劇，確實有殺人犯意。因此高院駁回上訴，仍將李男判處無期徒刑，可上訴。

