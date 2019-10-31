人面獸心！才認識2天遭賓士男強吻　女：活像在拍恐怖片

▲開黑色賓士車的林姓男子，車上強吻女友人，被害人怒「你讓我活像在拍恐怖片！」。此為示意圖，與當事人無關。（圖／記者陳凱力攝）

記者吳銘峯／台北報導

真是人面獸心！桃園正妹小雅（化名），2017年認識開高級賓士車的林姓男子，2天後相約到山上咖啡廳看夜景，沒想到林男竟在車上強吻小雅2次。小雅事後驚恐傳訊給林男，說「你讓我活像在拍恐怖片！」，並提出告訴。林男一審遭判刑7月，案經上訴，高院二審維持原判，但給予林男緩刑3年。可上訴。

判決指出，小雅2017年8月20日見面相識，22日凌晨一點多2人就相約看夜景。林男開著自己的高級賓士車，帶小雅到桃園龍潭山區的著名咖啡館。凌晨三點多咖啡店打烊，2人坐上賓士車，林男突然以手環繞小雅頭部而強抱小雅頭部，不顧小雅掙扎、轉頭表示抗拒，仍強吻小雅嘴唇。這時咖啡店員拍車窗請林男將車開離停車場，林男作罷，將車開走。

賓士車開出停車場後朝小雅家中前進，林男停等紅綠燈時，又不顧小雅撇頭並以言詞表示拒絕，仍以手強抱小雅頭部，再度強吻小雅嘴唇。驚魂未定的小雅一直到回家後，才鼓起勇氣傳訊息質問林男。林男說「我沒有侵犯妳的意思，希望你能瞭解。」小雅不滿回說「沒有侵犯的意思？你讓我活像在拍恐怖片！我相信我不是第一個，但我不希望再有下一個。」小雅因此提告，林男遭提起公訴。

一審桃園地院審理時，林男坦承親吻小雅，當時是想追求小雅才會親她的臉頰，但沒有抱住小雅的頭，也沒有強吻小雅嘴唇。但桃園地院根據雙方對話截圖，仍認定林男確實強吻，成立「強制猥褻罪」，最後判刑7月。

案經上訴，二審高等法院審理時，林男道歉，並賠償小雅獲得原諒。高院最後駁回上訴，維持林男7個月的刑度。但考量林男道歉，高院宣告他緩刑3年的自新機會，但緩刑期間內交付保護管束，並應接受法治教育2場。可上訴。