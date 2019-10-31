　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

關懷弱勢現場爆命案！睡覺位置被占　狂男7刀捅死街友判18年6月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 3樓熱鬧辦活動　北市男「腹部有刀傷」倒樓梯間身亡 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲柯姓街友不滿陳姓街友占了他的「老位子」，上前理論時氣不過，竟拿刀將陳男刺死，北院依殺人罪判柯男18年6月徒刑。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

年約50歲的柯姓街友於2019年3月間，參加慈善團體在萬華某區民活動中心，舉辦的關懷弱勢活動，卻發現自己平常休息3樓樓梯間，被陳姓街友占用；他不滿「地盤」被占上前理論，隨即爆發衝突，過程中柯男拿摺疊刀刺死陳男，北檢依殺人罪起訴。北院10月31日依殺人罪、累犯，判18年6月徒刑。

北院審理期間，有另名街友證稱，當天柯男與陳男發生糾紛，還找他去幫忙打人，但他根本不認識陳男，與柯男交情也沒好到要「相挺」，便一口拒絕，原以為他們只是小打小鬧，沒想到會鬧出人命。

據了解，該活動中心計畫於3月16日下午3點發放物資，警方起初以為是爭搶物資引發殺機，但柯嫌落網後，坦承是因陳男占用他習慣睡覺的位置，2人因「占位子」糾紛爆發肢體衝突，一氣之下才拿刀刺殺陳男，導致陳男腹、胸部共7處刀傷，雙手則有防禦性刀傷，當場鮮血直流。

警消獲報抵達時，陳男因大量出血，已明顯死亡，而柯男行兇後騎著腳踏車，一路逃往江子翠躲避，警方於3月17日下午將他逮捕，並在他隨身包內查獲作案的兇刀，外套與鞋子上仍有血跡。北院10月31日判柯男18年6月徒刑。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
Gogoro潛規則！他騎1年聽聞「電池不能放地上」驚呆..網
巴基斯坦列車大火46死！乘客做飯瓦斯罐爆炸…多人跳車亡
桃園貪官吃壯陽藥爽帶小三開房..全都廠商付錢！檢調怒了：像流
妹子機車被貼「孕婦停車證」！狂轉鑰匙一看傻眼　千人瞪眼找碴：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

性侵女移工一審判4年7月　男仲介「上訴期間死亡」撤銷原判

興大生深夜遭撞身亡　聯大LINE群組發「又是夜遊惹禍」被罵翻

遷3親屬入戶籍製造「投票部隊」　幽靈人口害他里長選舉當選無效

「他是妳客兄？」台中婦人逞口舌之快　一句話判賠9萬元

台北大學校慶國旗被換成彩虹旗　安定力量告發學生涉侮辱國旗罪

時力黨員偷錄排協閉門會議…臉書發文挨2告　提「亡跪嫌」解釋過關

嘻哈頑童爆驗票內鬼放行搖滾區　1500開賣「無實體票」...17粉絲入場狂嗨

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道　慘吞1.8萬罰單

外遇父上午賣鴨下午跳舞　玩樂40年「包尿布」被3子女放生

關懷弱勢現場爆命案！睡覺位置被占　狂男7刀捅死街友判18年6月

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

性侵女移工一審判4年7月　男仲介「上訴期間死亡」撤銷原判

興大生深夜遭撞身亡　聯大LINE群組發「又是夜遊惹禍」被罵翻

遷3親屬入戶籍製造「投票部隊」　幽靈人口害他里長選舉當選無效

「他是妳客兄？」台中婦人逞口舌之快　一句話判賠9萬元

台北大學校慶國旗被換成彩虹旗　安定力量告發學生涉侮辱國旗罪

時力黨員偷錄排協閉門會議…臉書發文挨2告　提「亡跪嫌」解釋過關

嘻哈頑童爆驗票內鬼放行搖滾區　1500開賣「無實體票」...17粉絲入場狂嗨

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道　慘吞1.8萬罰單

外遇父上午賣鴨下午跳舞　玩樂40年「包尿布」被3子女放生

關懷弱勢現場爆命案！睡覺位置被占　狂男7刀捅死街友判18年6月

外送平台抽成過高　侯友宜：協助餐廳組協會談判

頰彩、氣墊化身絕美奢華珠寶盒！雪花秀以貴族裝飾藝術打造精品彩妝

泰國房產案／前台東市長陳建閣50萬交保　北聯幫主王際平遭聲押禁見

全球最貴學校！年學費340萬　同學都是「皇家國戚和富二代」...小禎也唸過

中信盃黑豹旗／平鎮5局完封桃高　64強門票到手

性侵女移工一審判4年7月　男仲介「上訴期間死亡」撤銷原判

勸英、扁「不要再說謊了」　蔡正元：誠實面對《兩岸和平協議》

智利取消APEC峰會　蔡英文主張合作倡議：以部長級多邊對話進行

快訊／巴基斯坦列車大火62死！乘客做飯瓦斯罐爆炸…多人跳車逃火海身亡

肖戰《餘生》寵楊紫「在耳邊溫柔說早安」！粉心動：溺死在預告裡

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

社會熱門新聞

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

短髮妹酒醉回家！保全電梯內壞壞「揮手離開」

Coser外拍喝柳橙汁昏迷　遭攝影師下藥性侵

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道

下藥勒斃女友　冷血男伴屍吃泡麵

快訊／連千毅之亂延燒！太陽會大哥謝育全落網

12年提升營業額670％！黃河明「惠普經驗」落幕

桃前經發局索賄　吃壯陽藥帶小三開房都廠商出

花蓮少年無照酒駕　飛撞曳引車身亡

凌晨聊天小酌　男失足墜淡水河溺斃

黃河明養兒準則：讓他體會錢的重要

追直播主之亂　2太陽會分會長遭逮

逆子借錢不成！腳踩老母胸口拔刀喊：不給妳機會

更多熱門

相關新聞

新北中興橋回堵！騎士塞路中間傻了

新北中興橋回堵！騎士塞路中間傻了

新北市中興橋往三重的方向29日晚間發生不明回堵，許多機車騎士被堵在機車道上，完全無法動彈，讓一名網友傻眼錄影PO上網。眾人看完後，紛紛傻眼回應，「感覺要好久」、「應該是車禍喔」、「拍戲的話會封路，會預告，車禍比較有可能」。詳細回堵原因為何，仍待進一步了解。

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

他大浴巾勒斃女友！屍體塞到後車廂到處瞎晃

他大浴巾勒斃女友！屍體塞到後車廂到處瞎晃

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

男警遭控騎警車載七辣　蒐證騎士：他先嗆我

男警遭控騎警車載七辣　蒐證騎士：他先嗆我

關鍵字：

萬華街友搶地盤殺人

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

11月新制懶人包！星光郵局上線了

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

租客佔房子60年　房東過世討不回

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面