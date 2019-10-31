關懷弱勢現場爆命案！睡覺位置被占　狂男7刀捅死街友判18年6月

▲柯姓街友不滿陳姓街友占了他的「老位子」，上前理論時氣不過，竟拿刀將陳男刺死，北院依殺人罪判柯男18年6月徒刑。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

年約50歲的柯姓街友於2019年3月間，參加慈善團體在萬華某區民活動中心，舉辦的關懷弱勢活動，卻發現自己平常休息3樓樓梯間，被陳姓街友占用；他不滿「地盤」被占上前理論，隨即爆發衝突，過程中柯男拿摺疊刀刺死陳男，北檢依殺人罪起訴。北院10月31日依殺人罪、累犯，判18年6月徒刑。

北院審理期間，有另名街友證稱，當天柯男與陳男發生糾紛，還找他去幫忙打人，但他根本不認識陳男，與柯男交情也沒好到要「相挺」，便一口拒絕，原以為他們只是小打小鬧，沒想到會鬧出人命。

據了解，該活動中心計畫於3月16日下午3點發放物資，警方起初以為是爭搶物資引發殺機，但柯嫌落網後，坦承是因陳男占用他習慣睡覺的位置，2人因「占位子」糾紛爆發肢體衝突，一氣之下才拿刀刺殺陳男，導致陳男腹、胸部共7處刀傷，雙手則有防禦性刀傷，當場鮮血直流。

警消獲報抵達時，陳男因大量出血，已明顯死亡，而柯男行兇後騎著腳踏車，一路逃往江子翠躲避，警方於3月17日下午將他逮捕，並在他隨身包內查獲作案的兇刀，外套與鞋子上仍有血跡。北院10月31日判柯男18年6月徒刑。

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